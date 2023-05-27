老饕注意！紐約台菜餐廳老闆返台開箱在地美食　《我的台灣味》正式上架

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美籍「台灣之子」 克里斯余（Chris Yu）在紐約經營台菜餐廳，睽違七年重返台灣，造訪多家米其林必比登小吃，將傳統台灣味介紹給各地老饕，頻道《我的台灣味》將於明（28）日首播。

出生自台灣，並移民至美國的台裔餐廳創辦人克里斯余（Chris Yu）紐約市經營餐廳「 Yumpling」，為美味（Yummy）與水餃（ Dumpling）兩字的融合， 為了持續滿足紐約客瞬息萬變的味蕾，克里斯決定重返台灣， 尋找最在地的美味精神。

「雖然我在美國的日子比在台灣還要多， 但不管如何台灣就是我的家，永遠的家。」 七年沒回台灣的克里斯這麼說。 首站前往曾被《紐約時報》評為十大美食餐廳的鼎泰豐， 品嘗經典及巧克力、豆沙等口味的小籠包，克里斯吃完後忍不住大讚：「乍看是傳統小吃，但入口後， 完全是不一樣的風情。」

克里斯接著走訪位於華西街觀光夜市，連續三年被米其林必比登推薦的 《源芳刈包》，在老闆阿義熱情的招呼下， 克里斯穿梭在前台親臨阿義如何一大早烹飪五花肉。「 肉是最重要的，一定要入口即化。」 阿義爽朗地說他一天要滷四鍋肉， 高齡八十多歲的他依舊老當益壯地全程親力親為， 讓克里斯在一旁讚嘆不已。

從備料、食材挑選、 到將烹飪好的配料放入包子等各個環節中處處都是學問， 這些無疑都是經營一甲子的《源芳刈包》如何受到國際肯定的關鍵要素。在阿義父女的訪談中， 克里斯感受到其世代傳承的美味精神，另外， 幾十年來阿義也只做一種口味的刈包，克里斯告訴阿義：「 你知道你很有名嗎？我在美國的朋友都認識你。」

克里斯在首集中也走訪位於台北大安區的南村私廚小酒棧， 一窺店家如何將經典的傳統小吃改良成極具質感的頂級料理。 店家也不藏私地透露炒糖的功夫和蜂蜜的助陣是他們讓紅燒肉刈包保 持屹立不搖的原因。

他們做出新舊融合的料理， 讓傳統小吃也能是大家同桌品味的上等菜餚，用新穎的形式保留最「 台」、最俱全的色香味。 克里斯更在節目中讚賞不管是賦予小吃新生命的形式， 還是保留原汁原味的精神，都是台灣人保留美食文化的成功方式。

除了首集的刈包，克里斯在節目中也以多個台灣經典美食為題， 包括牛肉湯、流水席（辦桌）、珍珠奶茶， 與多位台灣美食大師請益，並希冀找到源源不絕的美味靈感， 帶回紐約的餐廳。

由CNEX和 A+E Networks Asia共同製作，全新紀實節目《我的台灣味》（The Taiwan Way）於本月28日起，每週日晚間8點30分於The HISTORY Channel歷史頻道首播。