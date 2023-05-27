澳洲前總理滕博爾首度訪問台灣 力挺林夏如創辦智庫任要角

( 台灣英文新聞/ 楊琇羽 台北採訪報導）澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull) 首度訪台，29日將在國際智庫「亞太堅韌研究基金會」舉辦的論壇上談地緣政治風險升高背景下，台灣扮演的角色，以及中國在亞太區域如何透過社媒平台擴展影響力。

不滿在習近平領導下的中國益發具侵略性與霸道，澳洲過去幾年反制動作不斷並遭中國報復，兩國關係持續惡化。外媒報導，中國如今亟欲與澳洲修補關係，中國外長也將於七月造訪坎培拉。

滕博爾27日接受台灣英文新聞訪問時表示，他不認為澳政府改變對中政策，畢竟幾年下來北京的強勢外交已造成民間普遍的反感及不信任；澳洲政府現也許是採較和緩的辭令和中國往來；對北京來說，可能已認知到對澳洲採取強硬態度無法達成其目標，正在做修正。

滕博爾2015年曾與習近平會晤，談到對習近平的觀察，他說習近平聰穎、擁強大氣場，在公眾面前表現也相當自制。他也說，不過對澳洲民眾來說，台灣的前途應由台灣人民透過民主過程自己決定。

在亞太堅韌研究基金會（下稱「亞堅會」）董事長林夏如的邀請下，滕博爾擔任智庫的國際顧問委員會主席。他說與林夏如是舊識，早在1990年代曾一起在高盛共事過，隨著台灣在全球地緣政治角色益發重要，他很期待在基金會與不同領域專家領袖交流。

29日將同場發表演說的還有擁有國際事務及外交經驗逾四十年的維吉尼亞大學全球事務副教務長Stephen D. Mull。提前訪台的他表示，樂見拜登政府的對中政策調整「去風險而非脫勾」，認為台灣擁有足夠防禦武器，也是對區域和平的保障。

談到台美教育交流，Mull認為大學教育應該含括跨文化體驗，尤其現在亞洲在國際上扮演益加重要角色，他鼓勵美國學生來亞洲，包括來台灣學習，因此此行來台除了演講，也將赴政大簽署兩校學生交換MOU。

前世界衛生組織傳染病科行政總監、英國倫敦衛生與熱帶醫學院傳染病流行病學教授David Heymann也提前來台與會。他說，新冠肺炎病毒在中國傳播方式迄今仍是羅生門，但不管如何，中國衛生單位應做好風險控管，尤其在實驗室、野生動物農場或傳統市場等場域，避免下一次大流行的發生。

曾是高盛全球最年輕合夥人、台灣政治學家和投資銀行家的林夏如所創辦的首個總部在台灣的國際智庫 - 亞太堅韌研究基金會- 29日將在台北遠企舉辦論壇，由滕博爾領銜12國共19位從政經到公衛議題的專家，包括新加坡淡馬錫主席、前WHO資深官員 、前美國國務次卿、台積電人資高階主管等，共商亞太經濟永續、公衛治理和人才創新等重要議題。行政院長暨公衛專家陳建仁也將與會發表英文專題演說。