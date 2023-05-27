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OneRepublic新曲搶先聽！台北這一處驚喜入鏡　網瘋狂定格MV找自己

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/27 10:01
流行天團共和世代當晚為了拍攝RUNAWAY MV在小巨蛋取景。（圖/環球西洋）

流行天團共和世代當晚為了拍攝RUNAWAY MV在小巨蛋取景。（圖/環球西洋）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)流行天團OneRepublic在26日推出全新歌曲《RUNAWAY》MV，是樂團趁今年2、3月亞洲巡演期間拍攝，台北小巨蛋更成為唯一有入鏡的演唱會畫面，嗨翻樂迷。

OneRepublic去年以電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）插曲《I Ain’t Worried》創下全球30億串流，26日推出全新單曲《RUNAWAY》MV，於今年二、三月亞洲巡迴期間的空檔拍攝，當時在台北小巨蛋開唱，台灣滿場萬名樂迷一起入鏡，台灣樂迷不只幸運被收錄在MV ，更搶先全球聽新歌，為了捕捉到精彩畫面當晚更直接唱了 3 次，讓台粉大呼過癮！主唱萊恩（Ryan Tedder）笑說：「沒有人聽過這首歌，連我媽都還沒聽過！」

台北演唱會當晚萊恩說道：「大概一年前我們推出《I Ain’t Worried》，這首歌對我們來說就像一陣巨大的狂風，我們一直在等一個好的時機推出新歌，但《I Ain’t Worried》就是一直揮之不去。」


《I Ain’t Worried》播放次數破億。（影/YouTube）

經過沉澱後，共和世代開始著手新作品，而《RUNAWAY》就是那首承先啟後的重要歌曲，萊恩說：「我們大概幾周前，從泰國開始一路在亞洲各地拍攝 MV 畫面，而今天這場演唱會，是唯一會出現在 MV 中的演唱會群眾畫面！」共和世代分別在香港、馬尼拉、雅加達、新加坡、吉隆坡、曼谷、東京與台北等 8 個城市取景，有別於其他地方是以街景入鏡，共和世代在台北則是特別選擇錄製小巨蛋的演出片段。

因為當時歌曲尚未曝光，萊恩也在錄製前貼心教學副歌怎麼唱，「希望至少副歌的部分你們要看起來已經會唱了，所以需要大家展現一些演技！我知道你們必須先聽過才能達成這項任務，希望大家都能表現出最瘋狂、最有活力的樣子！」接著共和世代就在當晚全球首唱整整 3 次《RUNAWAY》，如今歌曲與 MV 終於推出，粉絲開始瘋狂截圖尋找自己的身影，還搞笑留言：「這算是新歌嗎？我已經聽過 3 次了！」、「我要每一秒定格慢慢看」。

《RUNAWAY》全台數位平台已經上線。


《RUNAWAY》。（影/YouTube）
OneRepublic
台北小巨蛋

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更新時間 : 2023-05-27 12:21 GMT+08:00

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