OneRepublic新曲搶先聽！台北這一處驚喜入鏡　網瘋狂定格MV找自己

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)流行天團OneRepublic在26日推出全新歌曲《RUNAWAY》MV，是樂團趁今年2、3月亞洲巡演期間拍攝，台北小巨蛋更成 為唯一有入鏡的演唱會畫面，嗨翻樂迷。

OneRepublic去年以電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）插曲《I Ain’t Worried》創下全球30億串流，26日推出全新單曲《RUNAWAY》MV，於今年二、三月亞洲巡迴期間的空檔拍攝， 當時在台北小巨蛋開唱，台灣滿場萬名樂迷一起入鏡，台灣樂迷不只幸運被收錄在MV ，更搶 先全球聽新歌，為了捕捉到精彩畫面當晚更直接 唱了 3 次，讓台粉大呼過癮！主唱萊恩（Ryan Tedder）笑說：「沒有人聽過這首歌，連我媽都還沒聽過！」

台北演唱會當晚萊恩說道：「大概一年前我們推出《I Ain’t Worried》，這首歌對我們來說就像一陣巨大的狂風， 我們一直在等一個好的時機推出新歌，但《I Ain’t Worried》就是一直揮之不去。」



《I Ain’t Worried》播放次數破億。（影/YouTube）

經過沉澱後， 共和世代開始著手新作品，而《RUNAWAY》 就是那首承先啟後的重要歌曲，萊恩說：「我們大概幾周前， 從泰國開始一路在亞洲各地拍攝 MV 畫面，而今天這場演唱會， 是唯一會出現在 MV 中的演唱會群眾畫面！」 共和世代分別在香港、馬尼拉、雅加達、新加坡、吉隆坡、曼谷、 東京與台北等 8 個城市取景，有別於其他地方是以街景入鏡， 共和世代在台北則是特別選擇錄製小巨蛋的演出片段。

因為當時歌曲尚未曝光，萊恩也在錄製前貼心教學副歌怎麼唱，「 希望至少副歌的部分你們要看起來已經會唱了， 所以需要大家展現一些演技！ 我知道你們必須先聽過才能達成這項任務， 希望大家都能表現出最瘋狂、最有活力的樣子！」 接著共和世代就在當晚全球首唱整整 3 次《RUNAWAY》，如今歌曲與 MV 終於推出， 粉絲開始瘋狂截圖尋找自己的身影，還搞笑留言：「這算是新歌嗎？ 我已經聽過 3 次了！」、「我要每一秒定格慢慢看」。

《RUNAWAY》全台數位平台已經上線。



《RUNAWAY》。（影/YouTube）