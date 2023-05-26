質疑生理假？AI歧視月經？週末月經狂歡節打破禁忌 平權不夠要「豐盛」

(台灣英文新聞 張雅鈞 台北採訪報導）第二屆月經狂歡節今（26）日到28日在華山文創園區火熱登場，不僅有寓教於樂的月經藝術展品、VR遊戲、漫畫、餐飲以及講座，不僅要為月經去汙名化，更為多元族群的月經權益發聲，帶領大眾邁向「月經豐盛」的未來。

今年的月經狂歡節更狂更多元，去年提倡擺脫「月經貧窮」實現「月經平權」，本次更進一步推出不同族群與關係的視角，讓大眾藉由視障者、小男孩、母女、情侶的詮釋重新看待月經權益。此外，為解放社會大眾對「高潮」的禁忌眼光，也與純色主理人鄭家純攜手推出情慾清單展區，讓人們能夠更自在的探討自己的身體與情慾。



藝術家鐘苡綾連續二年受月經狂歡節邀請，立體作品與服裝展現月經，視覺相當華麗。（圖／台灣英文新聞）

谷慕慕共同創辦人陳苑伊以近年緬甸內戰抗議民眾利用女性內衣吊掛在外，利用「忌諱」逼退政府軍隊一事，強調打破月經汙名化在現代社會的必要性。她表示，狂歡節就是要以無視框架的方式打破這些藩籬。今年的場地特別選在一樓，希望能夠盡力去符合更多族群的需求，讓所有人都能參與。

今年的展區加入元宇宙NFT以及AI的元素，陳苑伊指出，《MINTVERSE 第二宇宙辭典》NFT計畫中重新將月經定義為一個動詞，與希望、永生、狂歡連結，而不是「生育失敗的附屬品。」

《MINTVERSE 第二宇宙辭典》重新定義月經。(圖／台灣英文新聞）

藝術家左翌設計利用AI繪圖生成軟體Midjourney創作了《Oops 月經來了！》組圖，陳苑伊也分享，創作過程中軟體一直禁止接受「月經」一詞作為創作指令的插曲，暴露了月經在AI語言中存在歧視的事實，顯示月經去汙名依然任重道遠。

新北市青年局局長邱兆梅提及，小時候受女性長輩影響認為月經不潔，導致長大一度避諱與同儕探討自己究竟適合怎樣的生理用品，她希望下一代打破負面循環從中解放。

在今天參觀完狂歡節的展區後，邱兆梅也分享「大陰博物館」VR體驗相當有趣，不論大人小孩都能以別開生面的方式去看待子宮等器官內部；此外她也對藝術家曾怡安以花藝展現月經的創作印象深刻，她表示鮮花與子宮實際上都是性器官，但對比之下月經與負面意象連結，花被視為美麗的象徵，這也提供了新的視角給大眾去詮釋。



新北市青年局局長邱兆梅體驗「大陰博物館」VR。（台灣英文新聞／張雅鈞 攝影）

「月經一姊」、凱娜創辦人凡妮莎則在下午講座「他的月經不只是他的月經：身障者的月經對話」中提出，視障者與身障者的使用體驗與普通人大不相同，然而針對生理產品及說明書、乃至網站的設計也應當做出相應的調整，更重要的是貫徹「通用設計」的概念，並非只針對特定族群推出產品，而是提出「能夠服務所有受眾、並附帶五感體驗的產品」，滿足「依靠不同感官汲取知識、使用產品與服務」的顧客。

主辦方谷慕慕共同創辦人史文妃表示，台灣自2002年起就將生理假列入性別平等工作法，可謂月經政策領先全球，13年來也在生理用品上有許多突破性變革。她表示，團隊的目標也從希望社會重新看待生理期，走向盼望帶領大眾一同狂歡。

鄭家純今日受邀擔任店中店的一日店長，她指出，女性在生理或家庭、職場都可能面臨血流成河的局面，儘管在台灣生理假20年前就入法，但職場上依然有許多無法同理、質疑生理假期的情形。若20年前就有月經狂歡節現在社會對待相關議題的歧視就會減少。

嘖嘖創辦人徐震以男性身分指出，以前的年代女性對生理話題的諱莫如深，男性一知半解，如果社會上一半人對另一半人的生理需求不理解，又如何提出適當的產品。

台北市議員柳采薇也表示，以前女性將月經視為折磨，被教育不要跟別人說，再加上承受男性的嘲笑，久而久之就避而不談，然而現在透過國小性教育以及新的生理用品問世，也不再將之視為痛苦，月經去汙名化應當針對所有性別共同努力。



第二屆月經狂歡節26日搶先開放體驗，主辦團隊谷慕慕共同創辦人陳苑伊、台北市議員柳采薇、新北市青年局局長邱兆梅開心合影。（圖／台灣英文新聞）