「車貞淑醫生」渣男老公金炳哲演技生動　這4部高收視韓劇也有他

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)韓劇「車貞淑醫生」目前正於Netflix熱播中,收視不斷破新高,由首播的4.9%,至目前最新集數第12集的18.5%,是目前討論度最高的韓劇。劇名看似是一部醫療劇,但實際上是在敘述著一個老公外遇的醫生家庭,看似狗血的劇情卻又充滿著笑點,其中飾演外遇老公的金炳哲更是受到觀眾喜愛,韓媒也整理出了包含 「車貞淑醫生」外遇男在內的5個金炳哲的人生角色。

1. 「車貞淑醫生」 徐仁豪

演員金炳哲於「車貞淑醫生」中飾演外遇男徐仁豪,他與妻子車淑貞結婚20多年,卻出軌小三長達18年,不僅將老婆的付出視為理所當然,不曾表達感謝之情。在老婆得急性肝炎需要接受移植時,拒絕捐肝給老婆。

雖然演著令人厭惡的渣男角色,但金炳哲卻能將這渣男角色詮釋得十分有喜感,自然生動又有趣的演技,再加上劇情的設定,讓觀眾無法討厭這個外遇男。

2. 「太陽的後裔」 朴炳洙

金炳哲在「太陽的後裔」中飾演著太白部隊團長,雖在劇中對下屬嚴厲的人設亦不討喜,但浮誇反應卻帶來許多笑點,宋慧喬所飾演的「姜暮煙」稱他為「長得像石斑魚的大叔」也讓觀眾印象深刻,是個戲份不多,但具有存在感的角色。

3. 「鬼怪」 朴仲憲

金炳哲在鬼怪中飾演著高麗時代王身邊的奸臣,因被金信(孔劉 飾)斷頭而死,死後變成惡鬼,在人間遊蕩了九百多年,只為揭開王黎(李棟旭 飾)遺忘的前世,以及等待鬼怪新娘的能力消失後能向金信復仇,恐怖的裝扮及形象也是超有記憶點的角色之一。

4. 「Sky Castle」 車民赫

「Sky Castle」真實演出了南韓現今社會的教育問題,父母以高壓方式逼迫小孩念書,讓小孩承受著極大的壓力,該劇在當時也造成了話題,創下23.8%的超高收視,打破同台「鬼怪」所創下的18.6%紀錄。

車民赫一角為法學院教授,表面上是個疼老婆小孩的好男人,私下卻對小孩極為嚴厲,希望能靠著孩子來消除自己出身平凡的自卑感,不僅在小孩身上施加極大的壓力,還總是惡言相向,對家人發飆的場面總能讓觀眾感動害怕,也是金炳哲的知名代表作之一。

5. 「陽光先生」 日植

金炳哲在演藝圈有個知名的雙胞胎兄弟趙宇鎮,沒有血緣關係的兩人,卻常常讓觀眾區分不出差別,「陽光先生」在劇中也刻意找來兩人一同演出,大玩撞臉梗。

該劇是金炳哲繼「太陽的後裔」和「鬼怪」後再度出演知名作家金銀淑的作品,該劇收視率亦高達18%,金炳哲在劇裡所飾演的日植一角在年輕時是推奴,後其經營著典當鋪,但卻因為和翻譯官林寬秀(趙宇鎮 飾)太相似而常被誤認。

THEY REALLY HAVE TO MAKE A JOKE OUT OF IT (a few too many times too )



even i was confused in a split second#MrSunshine #JoWooJin #KimByungChul pic.twitter.com/rjRMqfsOis