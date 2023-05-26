行李「鳥叫聲」驚動美國海關 台灣男子走私29顆鸚鵡蛋面臨20年刑期

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一名台籍男子，涉嫌於今年3月意圖從尼加拉瓜走私數十枚鸚鵡蛋至台灣，在美國邁阿密轉機時，沒料到鳥蛋已孵化，行李中的鳥叫聲露了餡，故而被逮，他這下面臨長達20年的牢獄之災。

美聯社報導，這名吳姓男子（Szu Ta Wu）3月23日從尼加拉瓜飛往邁阿密國際機場，準備轉機回台，但隨身行李卻傳出孱弱的鳥叫聲，海關下令開包檢查，一看不得了，這手提行李儼然是一只溫控冷卻器，裡頭竟裝了29顆鳥蛋，其中一顆已孵化成無羽幼雛。

吳男聲稱是朋友付費要他從尼加拉瓜運送這些鳥蛋，對品種毫無所悉。他現面臨了走私禽鳥罪名，已向法庭認罪，將於8月1日宣判，最高可判20年。

這麼多來歷不明的鳥蛋，一隻隻雛鳥破蛋而出，讓美國官員相當頭大，轉而向佛羅里達國際大學教授雷洛（Paul Reillo）求助。美國農業部因此成了臨時孵育中心，還延請佛羅里達國際大學的法醫小組，以蛋殼DNA、死去雛鳥的樣本辨明真身，究竟牠們是全世界360個鸚鵡品種的哪些種類。

身分大白，這些鳥寶寶共來自8或9個巢窩，分別為黃頸亞馬遜鸚鵡（yellow naped Amazon）和紅額亞馬遜鸚鵡（red-lored Amazon）。這兩個品種的鸚鵡，性情溫順、羽色美麗，是走私客的心頭好。

中美洲非法輸出鸚鵡行之有年，正是走私與棲地減少，釀成鸚鵡的生存危機。黃頸亞馬遜鸚鵡已被列為極危物種（critically endangered），野外只剩1,000至2,500隻。紅額亞馬遜鸚鵡的數量也持續下滑。

雷洛表示，吳男第一天從中美洲走私到美國，就有雛鳥孵化，倘若他成功遠渡重洋飛回台灣，這些鳥兒恐怕很難熬過接下來24至36小時的飛行。所幸，一隻鳥叫救了一夥同伴，在保育人員悉心照料、一天五次人工餵養下，有24隻活了下來，一隻隻活蹦亂跳，充滿好奇心。

雷洛表示，鸚鵡相當長壽，可活到60至70歲，甚至更長，目前還在傷腦筋，要如何安置這些聰明活潑的鳥兒，假以時日將牠們野放，回到屬於牠們的天空。



被救下的鸚鵡寶寶（圖／美聯社）