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（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）日籍男子白井寬之騎單車行經中橫九曲洞西側隧道口附近遭落石砸死，他的父母向公路總局第四區養護工程處訴請國賠。一審遭駁回，二審判賠468萬多元。最高法院昨（25日) 駁回上訴確定。

全案起於，白井寬之原定於民國106年9月10日在花蓮太魯閣參加一項挑戰賽，同年9月9日上山試騎自行車賽事路線，行經台8線中橫公路九曲洞西側隧道口附近遭落石重擊不治。

白井寬之的父母認為，負責公路養護的交通部公路總局第四區養護工程處未善盡責任，提出國家賠償。

一審的宜蘭地方法院採信工程專家意見，認為這件事故的落石掉落高度至少100公尺，也非來自事發路段邊坡，實屬猝不及防事變。

一審也認為，事發處沿線地質不穩，屬於天險路段，非防護網或防石柵可完全阻擋落石，公路總局第四區養護工程處在附近已設置「注意落石」標誌，足認已善盡相關責任，判決家屬敗訴。

案經家屬上訴，二審由台灣高等法院審理。

根據中央社, 二審認為，公路總局第四區養護工程處負責公路養護，發生事故的九曲洞隧道出口處有延長加蓋明隧道，並在明隧道上方鋪蓋保麗龍用以緩衝落石砸落；附近邊坡設有落石防護欄，落石防護欄已有多處遭落石砸毀痕跡，顯見事故路段為高風險落石路段。

二審指出，公路總局第四區養護工程處應依道路特殊性，採取維護通行安全的相對應設施，使供公眾通行使用的道路無往來危險，但明知事發路段上方邊坡有落石危險，卻未及時採取足以防止危險發生的具體措施，就設置防範落石設施有欠缺，以致白井寬之發生事故，二者間有因果關係，應負國家賠償責任。

二審判決，公路總局第四區養護工程處應賠償白井寬之的父母精神慰撫金各新台幣200萬元、白井寬之在台醫療費及火化費共新台幣29萬餘元、白井寬之父母在日本支出殯葬費用169萬餘日圓（約新台幣39萬元）。案經上訴，最高法院25日駁回確定。

就在同一天，行政院5/25發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。

中國籍錢姓男子民國107年來台單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電死，其家屬提出國賠，法院一、二審判高雄市政府需賠463萬元；法院今年2月指出，判決是經函詢國賠法主管機關法務部及陸委會，獲函覆「中國大陸人民也是中華民國人民」，適用國賠法，所以據此依法賠償。

此判決引發社會關注，行政院秘書長李孟諺昨發函通令各部會指出，台灣地區與大陸地區人民關係條例第2條僅以設戶籍地定義台灣人民與中國大陸人民，但自條例施行以來，部分機關曾以解釋函令認定中國大陸人民亦屬中華民國國民（或人民），或賦予中國大陸人民等同於中華民國國民的權利義務。

政院指出，兩岸條例公布施行迄今已逾30年，兩岸互不隸屬為兩岸現況和既存事實，中國大陸人民與中華民國國民也明顯有別。

為了分辨兩岸國民差別，政院舉例，民國89年國籍法修法已將定義國籍的用詞由「中國人」修正為「中華民國國民」；入出國及移民法第3條第1款也規定，中華民國國民是指具有中華民國國籍的居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民，已明確律定中華民國國民的範圍。

政院說，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務。

政院強調，兩岸條例並未規範關於國籍的取得或國民身分的認定，因此應適用其他有關法律的論斷，而不宜逕以函釋替代，相關做法不合時宜，也容有未妥。

政院表示，「大陸地區人民亦為中華民國人民」相關解釋函令已經由大陸委員會會同相關機關完成檢討，應自即日起停止適用或不再援用；其他機關也應就業管部分，儘速完成既有函釋盤點，停止適用或不再援用相關函釋，並儘速完成相關法制程序。

政院強調，凡涉及中國大陸人民的權利義務事項，應以法律，或法律明確授權的命令明定。各機關未來遇有法令制定或修正時，也應併同檢視涉及中國大陸人民權利義務的規範。

民進黨立委鄭運鵬晚間也在臉書指出，未來若法官還有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題、就是錯誤的判決，必須接受民眾的批判，司法院也須進行教育訓練、統一解釋。

日本單車騎士在台灣遭落石砸死•父母獲國賠468萬元

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