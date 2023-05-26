樂遊新北漁人碼頭　魚藏餐廳、淡水福容大飯店推促銷

新北市漁業處推薦大家五月來趟淡水漁人碼頭小旅行， 欣賞迷人的漁港風情及美麗的夕陽，港區內有情人橋、浮動碼頭、 幾米女孩裝置藝術、木棧道、心型石滬、情人塔等多元遊憩設施， 還有麗寶廣場裡的滬水一方藝文空間， 提供免費藝文展覽空間讓民眾享受藝術薰陶、積木共和國讓小朋友在 裡面玩耍，而一旁具異國建築風格的福容大飯店， 外觀猶如巨型郵輪停泊在港區內，適逢飯店週年慶， 推出五月份消費抽獎活動。

淡水漁人碼頭福容大飯店五月份優惠活動，館內消費(客房、餐飲、 休閒消費)單張發票每滿NT$1200，即可獲得一張抽獎券， 獎項有Perfuｍ香氛組、烤鴨券、下午茶券、住宿券等， 最大獎「星宇航空」台北-宿霧經濟艙雙人來回機票。 其他優惠詳情，可至淡水漁人碼頭福容大飯店官網查詢， 或洽詢飯店專線02-26287777。 另飯店旁的情人塔讓您登高望遠，360度欣賞觀音山海， 飽覽漁人碼頭周邊美景，五月底前的週五至週日，情人塔買大送小， 購買成人票1張(票價220元)，即贈一位12歲(含)以下兒童 免費搭乘1次。

淡水漁人碼頭內除了福容大飯店的優惠，擁有無敵漁港景色、 漁獲新鮮美味的「魚藏餐廳」，也有高品質的國產午仔魚料理， 即日起至六月底前用餐點午仔魚並打卡，就送精美小菜。 而木棧道下商店街的大胖活海產，價格透明的生猛海鮮， 加上海景景觀座位，非常適合小資族來這裡品嘗海產美食， 欣賞無敵海景。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭近雙北市郊，交通十分方便， 無論搭公車或是輕軌，只要銅板價就能輕鬆抵達， 而傍晚的淡水夕照更是迷人，堪為淡水八景之一，歡迎大家來淡水漁 人碼頭一遊，享用美食、觀山海美景、追夕陽。

木棧道賞景觀夕照。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

淡水漁人碼頭福容大飯店旁情人塔(照片來源-福容大飯店官網)

石滬觀景平台。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

搭乘淡水漁人碼頭福容大飯店旁情人塔，登高欣賞漁人碼頭風景。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)