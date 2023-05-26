接軌國際科技減碳！繼領先擴大造林後　中華電信正式加入RE100

中華電信昨(25)日宣布正式加入由氣候組織(The Climate Group) 與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議RE100， 並具體承諾將於2040年達到全公司100% 使用再生能源的目標， 與世界標竿企業共同為地球環境的永續發展盡一份心力。

中華電信董事長郭水義表示，ESG永續發展是中華電信的無悔投 入，「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業」 也是他上任揭櫫的三大願景之一， 他們積極響應國際倡議與國內淨零轉型政策，在「綠化低碳、 數位賦能、誠信透明」的理念下，積極推動各項作為， 繼日前攜手戴資穎「拍下勝利種下樹木」 植樹活動並規劃擴大全台植樹及保育造林8年15萬棵， 守護生物多樣性之後，昨日再宣布正式加入全球再生能源倡議RE1 00，邁向永續未來另一里程碑。 後續也將持續善用我們的核心專業、技術、資源、能力與特色， 與各界先進和供應鏈夥伴攜手合作，具體承諾並努力邁向淨零排放。

中華電信技術長林榮賜表示，該公司為全台最大的綜合電信服務商，各類型機房據點超過900 處，行動網路基地台總數超過5萬座，每年使用電力超過14億度， 近年來隨著業務高速蓬勃發展、持續推動資料中心(IDC)與行動 基地台的擴大建設，因此要達成全公司100%使用再生能源有相當 的挑戰性，中華電信將以SBT(Science based target)科學量化減碳為基礎，運用「科技減碳」與「使用再生能源」兩大策略，具體承諾2040年將全面使用再生能源 ，並設定2050年前達成淨零排放，實踐全球共同的氣候目標。

中華電信網路分公司總經理簡志誠表示， 中華電信將運用充沛之資通訊科技人才，推動「科技減碳」策略， 重點作為如導入5G C-RAN新架構大幅改善基地台耗電，目前已有85%基地臺改為 C-RAN；規劃2024年汰停3G網路，年節電約1億度， 同時升級語音通話至VoLTE，提供客戶更優質服務； 也自主研發智慧型能源集中監控系統(EOC)， 全面性自動收集/分析電力數據，即時掌握節能成效；導入AI人工 智慧及Big Data大數據分析技術，依據實際訊務狀況、 智慧化分析與調控各類型網路設備(含行動基地台)用電， 達成省電節能；發展智慧營維運方案，解析障礙數據， 預測基地台劣化趨勢，提升線上排障率並減少人員外派查修； 其他如積極推動老舊耗能設備加速汰停、IDC機房PUE能 效提升、公眾電話交換網路加速IP化等， 全方位多面向推動科技節電減碳；除此之外， 中華電信也積極投入科技減碳前瞻技術研發， 為台灣唯一與全球科技巨頭共同發起IOWN GF並擔任董事的企業，積極推動全光網路技術，致力實現「 提升能源效益100倍；提高傳輸容量125倍；降低傳輸延遲20 0倍」的永續目標。

在「使用再生能源」方面，簡總經理也表示， 中華電信採取自建與外購雙軸並進的作法，截至2022年， 已自建太陽光電案場總共55處、裝置容量超過4.5MWp，20 23年預計將再增加10.23MWp；在採購再生能源方面， 中華電信除了已簽訂包含太陽光電與風力發電再生能源採購合約， 每年預計轉供電超過6,200萬度外，同時也正著手簽訂CPPA企業購電長期合約，逐年再提高再生能源使用比例， 具體落實加入RE100的企業承諾。

郭董事長強調，RE100領導人Sam Kimmins曾表示， 中華電信在2040年要實現100％再生能源的承諾， 顯示出其在能源轉型方面的領導地位，而RE100的成員們皆代表 著一股積極變革的強大力量。因此，中華電信設定2030年較20 20年碳排放減半、IDC機房全面使用再生能源，2050年前達 成全面淨零排放目標。此次更透過正式加入RE100，具體承諾2 040年達到全公司100%使用再生能源。中華電信以身作則， 將持續推動「科技減碳」及「使用再生能源」兩大策略，期許實現「 綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大願景，為地球、國家、 社會的永續發展、貢獻心力。