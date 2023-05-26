百萬冠軍茶出爐　坪林全億茶行努力25年奪新北包種茶王

坪林區農會昨(25)日辦理春季包種茶市級評鑑， 今年特等獎由全億茶行奪得。比賽茶即日起開放向坪林區農會訂購， 優良獎比賽茶優惠價每盒1000元， 新北市農業局推薦民眾品嚐百萬冠軍茶的獨特香味趁現在。

「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積4 87.68公頃，年產量310公噸，占全市65%，「 包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，今年春季評鑑有1576點茶品參賽，評審歷經5月18至25日共8日進行品評， 這次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、 參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝， 並貼上封條後上市販售。評鑑賽事最後由全億茶行拿下特等獎， 擔任本次評審的茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示， 今年製茶期間晴天的日數較多，有利於製茶，創造出許多的好茶。今年度特等茶樣，走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃， 風味乾淨平衡，充滿蘭花、七里香、茉莉花的清香，發酵程度得宜， 醇厚、圓潤且充滿韻味。

坪林全億茶行首次奪得特等獎， 茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營，經營茶園1.2公頃， 2022年曾獲冬季包種茶頭等獎，今年勇奪特等獎， 採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中， 注意走水及烘培溫度、時間，夫妻齊心努力近25年， 終獲得特等獎相當開心。

坪林區農會理事長陳文慶表示，坪林包種茶有臺灣茶界「北包種」 之名，春茶於4月中旬陸續採收，茶樹生長期逢東北季風帶來雨水， 因氣溫低長出的葉面厚且大，內含物質豐富，茶葉品質佳， 茶農透過精湛製茶技術造就茶品獨特韻味。全台灣最具特色茶中最「 香」的包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色， 香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。 歡迎民眾把握春茶上市的時間挑選優質茶品。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦 理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術， 獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。在地茶品可洽坪林 區農會：02-2665-7227，也可填寫訂購單：https ://reurl.cc/4o5QaL，更多活動詳情可於「 新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

特等獎坪林全億茶行首次奪得特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營。（照片來源：新北市政府農業局提供）

今年製茶期間晴天的日數較多，有利於製茶，創造出許多的好茶。（照片來源：新北市政府農業局提供）