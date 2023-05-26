全國首創「親職教練-讓愛足夠」個別服務方案　親職教育送到家

新北市家庭教育中心攜手社團法人中華民國社會福利促進協會日前於思賢國小附幼舉辦全國首創「親職教練-讓愛 足夠」個別服務方案，針對家中育有學齡前兒童， 且有親職教養服務需求之家庭，提供各項教養知能技巧指導服務， 促進和諧家庭關係。

教育局長張明文表示，家庭照顧者在面臨需求時， 常是靠一己之力覓尋資源或尋求親職教養知能的方法渡過難關。 新北市政府家庭教育中心結合社區網絡單位， 協助家中育有學齡前兒童並有親職教養服務需求之家庭， 增進個別化教養技巧知能及心理健康，提升照顧者享受親子關係， 促進婚姻滿意度。

這次方案，每對親子共有2次服務。首先請15組服務的家長填寫需 求表，由福利促進協會進行個案需求評估，並與專業工作人員媒合。 第一次與家長面談確認需求，後續進行訪視觀察指導， 提供兒童發展諮詢、親職教練（教養知能技巧指導、 親子溝通與關係問題）、照顧者情緒調整、手足競爭，夫妻（ 或伴侶）關係處理與育兒照顧分工協談等五個不同面向服務

思賢國小附幼主任高櫻芷表示，孩子都有個別差異， 因此在教養的路上也沒有所謂的對與錯，願意包容、願意陪伴、 願意傾聽，相信就是給孩子最大的愛。 申請家庭教育中心讓愛足夠的計畫， 希望能提供父母一個支持的方向， 透過與專業人士的對談得到更有效的教養技巧，讓孩子被接納， 感受到安全感，家成為名符其實的避風港。

育有4子的張爸爸說，日前打預防針時，發現2歲兒子語言發展好像 比較慢，但也不知道能怎麼幫助小孩。 而老師提供一些平時和孩子互動的技巧，覺得很實用， 回去會試試看。

而對於育有3歲女童的王小姐來說， 小孩慢吞吞的特質令她們夫妻頭疼， 特別是每天早上出門的時刻最有壓力，試了很多辦法，都效果不彰。 老師提出更多和孩子說明自然後果，幫助他們理解事情進行狀況， 配合度會更高。家長們期望這次的服務計畫，藉由老師的專業協助， 能找到真正有效的方式， 改變目前在家庭中因為親職教養產生的家庭壓力， 讓家中氣氛能獲得改善。

教育局補充，臺灣目前呈現獨生子女化、 核心家庭為主流的社會樣態，育兒支持系統薄弱， 親職教養的困難外溢影響到婚姻關係滿意度。家庭教育中心作為社區 網絡單位，期望推動「親職教練」計畫，強化初級預防功能， 降低危險因子擴散，促進育兒友善環境，穩定家庭關係。

家長與社工進行會談。（照片來源：新北市教育局提供）