富邦證券舉辦2023年投資論壇「利空淬煉谷底 趨勢股突圍」 多位專家齊聚

富邦證券於今(26)日舉辦2023年「利空淬煉谷底， 趨勢股突圍」投資論壇，協助投資人洞悉經濟情勢及掌握AI產業之 投資契機。這次論壇邀請到中華經濟研究院陳馨蕙博士、台灣AI實 驗室創始人杜奕瑾博士及台灣MicroLED領導廠商錼創科技創 辦人李允立博士， 由專家們剖析美中經濟發展以及台灣產業因應之道，並為投資人分析 AI產業關鍵發展及新商機。

2022年國際金融市場受俄烏戰爭、通膨升息等影響， 使全球股債市震盪走跌。2023年初隨著歐元區安渡能源危機及中 國經濟重啟提振內需的預期之下，第一季全球股市普遍出現反彈， 然而美國在大幅升息後，因資本率降低、未實現損失擴大導致SVB 、FRC等銀行倒閉，對投資與消費形成威脅， 推升美國經濟衰退之風險。再者，美中衝突由科技領域的封鎖， 朝全面對抗的態勢發展。面對地緣政治的紛擾、 全球供應鏈走向分化等國際情勢，陳馨蕙博士將深入剖析美中經濟發 展及台灣產業之因應與展望。

AI概念源自於1950年代圖靈測試，經歷好幾波的興衰， 最終皆因硬體無法支持類神經網絡大量運算，而使AI停留在概念階 段。這次由ChatGPT帶起的大型語言模型在短期內掀起旋風， 推出2個月，用戶數隨即突破1億人，增速為歷史最快。杜奕瑾博士 將於現場為投資人勾勒AI產業發展方向，包括Microsoft 在其Bing搜尋中納入AI功能、 Meta組件專注生成式AI的團隊、Google Cloud推出AI應用開發工具等，分析台灣企業在此波AI趨勢 中可望掌握的商機。

此外，由AI衍生的科技革命，在即時訊息呈現及提供娛樂方面， 顯示技術的未來趨勢將跳脫傳統硬體框架，朝向穿戴化的方向演進。 AR/VR裝置過去最受詬病的地方除了耗電及傳輸速度以外， 解析度也經常造成玩家出現暈眩等不良反應。在Apple等國際大 廠紛紛跨入研究相關解決方案之下，MicroLED顯示技術可望 在相關應用佔據一席之地， 李允立博士將為投資人闡述此新技術運用在商品之潛力及展望。

這次論壇除產業專題之外，亦邀約數十家知名企業與投資人進行實體 座談，透過面對面交流互動， 讓投資人進一步了解產業脈動及企業發展方向，掌握投資先機。