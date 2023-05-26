福智文教基金會2023「大專青年生命成長營」6/11前開放報名

福智文教基金會2023年第 56 屆「大專青年生命成長營」全面回歸實體，營隊於2023年8月18日至21日於雲林科技大學舉辦，感受心與心的活力與溫度，解封疫情！青年是國家社會的發展基礎，懷抱著知恩念恩之心，廣行服務利他的年輕人，更是穩定社會的堅實力量。福智文教基金會大專營正是以心靈成長營隊，涵養學子建立誠信、念恩、利他的正向積極的內在能量與生命價值觀，成為帶給世界溫暖與希望的人。營隊課程進行4天3夜，全程免費，即日起至 6月11日開放報名，歡迎青年學子踴躍參加。詳細資訊請參閱「大專青年生命成長營」報名網站。
新冠疫情蔓延，疫情間的社交距離成為疫後的心靈社交距離，人心疏離外，更受到經濟與環境發展嚴峻等壓力的逼迫。與此同時，也再再讓我們省思生命存在的價值與意義，以及人與人間及與環境萬物相依相存的重要關聯。福智文教基金會洞悉心靈素養的提升，能建構人心對苦樂的正確認知，透過改變認知，行為及生命也能邁向正面積極的方向，進而開創整體社會與環境的和樂福祉。因此，基金會每年透過舉辦大專青年生命成長營，以「觀功念恩」及「無限生命」的核心主軸，幫助年輕學子以正向思考，突破逆境與憂鬱，開展感恩利他的幸福人生。營隊自1998年以來，已逾5萬人受益。
曾參加福智文教大專營的同學分享：「在講求效率的快時代下，營隊讓我有機會慢下來思考人生的重要價值，奠定正確的人生方向」、「太多想做的事，又有太多做不好的事，經常感受到高度壓力，透過內心建立正向的認知，用欣賞的眼光及感恩他人的心，解讀眼前的境界，改變我與周遭人的關係」、「營隊讓我感受內心的平靜和喜悅，發現這個世界還有這麼多溫暖的人，讓我不孤單，因為有這一群人一起做正確的事，讓我更有動力將正能量傳遞出去」。
誠摯歡迎年輕朋友們透過大專營豐富多元的活動與課程，發現全新的人生價值，結識志同道合的夥伴，共同為自他及全人類的福祉，點亮盞盞心燈。
照片由福智文教基金會提供