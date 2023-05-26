福智文教基金會2023「大專青年生命成長營」6/11前開放報名

福智文教基金會2023年第 56 屆「大專青年生命成長營」全面回歸實體，營隊於2023年8月1 8日至21日於雲林科技大學舉辦，感受心與心的活力與溫度， 解封疫情！青年是國家社會的發展基礎，懷抱著知恩念恩之心， 廣行服務利他的年輕人，更是穩定社會的堅實力量。 福智文教基金會大專營正是以心靈成長營隊，涵養學子建立誠信、 念恩、利他的正向積極的內在能量與生命價值觀， 成為帶給世界溫暖與希望的人。營隊課程進行4天3夜，全程免費， 即日起至 6月11日開放報名，歡迎青年學子踴躍參加。詳細資訊請參閱「 大專青年生命成長營」報名網站。

新冠疫情蔓延，疫情間的社交距離成為疫後的心靈社交距離， 人心疏離外，更受到經濟與環境發展嚴峻等壓力的逼迫。與此同時， 也再再讓我們省思生命存在的價值與意義， 以及人與人間及與環境萬物相依相存的重要關聯。 福智文教基金會洞悉心靈素養的提升， 能建構人心對苦樂的正確認知，透過改變認知， 行為及生命也能邁向正面積極的方向， 進而開創整體社會與環境的和樂福祉。因此， 基金會每年透過舉辦大專青年生命成長營，以「觀功念恩」及「 無限生命」的核心主軸，幫助年輕學子以正向思考， 突破逆境與憂鬱，開展感恩利他的幸福人生。營隊自1998年以來 ，已逾5萬人受益。

曾參加福智文教大專營的同學分享：「在講求效率的快時代下， 營隊讓我有機會慢下來思考人生的重要價值，奠定正確的人生方向」 、「太多想做的事，又有太多做不好的事，經常感受到高度壓力， 透過內心建立正向的認知，用欣賞的眼光及感恩他人的心， 解讀眼前的境界，改變我與周遭人的關係」、「 營隊讓我感受內心的平靜和喜悅， 發現這個世界還有這麼多溫暖的人，讓我不孤單， 因為有這一群人一起做正確的事，讓我更有動力將正能量傳遞出去」 。

誠摯歡迎年輕朋友們透過大專營豐富多元的活動與課程， 發現全新的人生價值，結識志同道合的夥伴， 共同為自他及全人類的福祉，點亮盞盞心燈。

照片由福智文教基金會提供