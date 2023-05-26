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提升臺灣觀光產業與優質環境！環保署續推廣　衛生紙丟馬桶政策

環保署表示：目前市面上販賣各廠牌之衛生紙如符合CNS1091國家標準，在適量的使用狀況下，投入馬桶皆可快速分散不致造成馬桶阻塞

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/26 16:56
示意圖。

示意圖。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）環境整潔與衛生是國家進步的指標，而公廁環境清潔舒適與否，則可能是觀光客來台旅遊對「臺灣印象」重要的關鍵。行政院環保署今(26)日呼籲全民攜手「改變文化，從如廁開始，衛生紙丟馬桶」，讓如廁環境更清新舒適。

環保署表示，衛生紙丟馬桶可減少廁所異味、蚊蠅孳生及細菌或傳染病傳播等，該署自2017年起開始推廣「衛生紙丟馬桶」政策，以符國際禮儀及趨勢，並積極協助地方政府修繕老舊公廁及管線，截至2023年4月底，全台列管公廁已有3萬多座廁所可將衛生紙直接丟入馬桶內。

雖然近年中央與地方政府積極加強宣導，並於廁間內張貼衛生紙可丟馬桶之圖文標示，但依據問卷調查發現仍有55.1%民眾表示如廁後衛生紙通常會丟「垃圾桶」，分析可能的原因是民眾長期以來的習慣或擔心衛生紙會堵塞馬桶。

目前市面上販賣各廠牌之衛生紙如符合CNS1091國家標準，在適量的使用狀況下，投入馬桶皆可快速分散不致造成馬桶阻塞，民眾選購時只要認明衛生紙包裝上的圖示或文字標示，皆可安心丟入馬桶內，但是注意要在適量使用情形可以不用擔心阻塞馬桶。

環保署指出，近期邀集台灣區造紙工業同業公會及各大品牌衛生紙廠商開會，請廠商配合在不影響行銷及美觀前提下，能加大衛生紙包裝標示或文字，除可清楚辨識外更可達到宣傳效果，讓民眾一眼就能辨識，放心將衛生紙投入馬桶。

環保署強調，馬桶不是垃圾桶，馬桶只能丟衛生紙，其他面紙、濕紙巾、衛生棉(條)及紙內褲等物品千萬不可丟馬桶，如果因管線問題無法將衛生紙丟馬桶而需要設置垃圾桶時，請採用加蓋垃圾桶，同時加強清除頻率避免有滿溢情形。為提升觀光產業與優質環境的發展，增進國際旅客、友人來台觀光的國際形象，環保署呼籲全民共同響應衛生紙丟馬桶政策，讓如廁環境更清新舒適。
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