台北凱撒歡慶20週年 入住拿獨家聯名好禮再抽住宿券

2023年為台北凱撒大飯店成立第20週年，特別推出「20週年饗好禮住房專案」，即日起至6月30日，入住精緻客房每晚含早只要4,320元起，專案獨享同為20週年的品牌好友「原味千尋」攜手推出的「經典海陸食感組」。此外每房還可獲得雙喜禮物扭蛋代幣一枚及抽獎券一張，入住就有機會獲得凱撒飯店集團旗下住宿券、台灣高鐵車票兌換券及環島之星夢想號列車套票等豐厚好禮。

前身為台灣首座國際連鎖五星級飯店「台北希爾頓大飯店」，自2003年起正式更名為「台北凱撒大飯店」，於20年間屢獲各大觀光住宿與美食類優良獎項！為感謝消費者對台北凱撒的愛戴及支持，以豐收、歡喜的概念推出「20週年饗好禮住房專案」，即日起至6月30日，入住精緻客房每晚含早只要4,320元起，入住站前套房每晚含早只要6,320元起。本次特別邀請同為20週年的伴手禮冠軍「原味千尋」成為品牌好友，結合熱銷送禮首選「手作黃金乳酪絲」，搭配黃金比例的特厚豬肉條及多樣天然味美的小品組合而成象徵豐收的「經典海陸食感組」，獨家贈送給入住專案的消費者。

入住時每房還可獲得雙喜禮物扭蛋代幣一枚，以及20週年專案抽獎券一張，有機會可抽中台北凱撒或姊妹飯店的住宿券、不限站點高鐵車票兌換券2張或易遊網推出的全台超夯迪士尼主題「台鐵環島之星夢想號」列車套票！眾多的精采好禮希望消費者能開心入住、滿載而歸，與台北凱撒一同慶祝意義非凡的20週年紀念。

台北凱撒大飯店坐落於台北車站正對面，優越的地理位置、便利的交通條件、舒適的住宿環境，在這20年間一直是許多國人、旅外遊客前來台北的下榻首選。台北凱撒大飯店總經理陳予佳表示，台北凱撒大飯店自創立以來始終積極參與公益活動，用品牌的影響力回饋社會，台北凱撒不僅是觀光飯店，更是所有喜愛我們的顧客最可靠的朋友。未來仍會秉持初衷莫忘根本，用最熱忱的心敞開大門，迎接好朋友們的光臨。

更多詳情請見台北凱撒大飯店官網或 Facebook粉絲專頁：「台北凱撒大飯店」。