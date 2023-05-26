飛機艙門於空中突遭開啟　韓亞航空乘客疑試圖跳機　9名乘客呼吸困難送醫

更新時間：2023-05-26 15:49

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓亞航空發生飛機飛行期間，機艙門遭一名男性開啟，目擊者表示坐在門旁的乘客疑似在門開啟後暈倒，該名男子甚至試圖跳下飛機。

據韓聯社報導，一名44歲A某表示，在飛機抵達的約10分鐘前，忽然聽見爆炸聲，飛機左側中間的門突然打開，看似是空調與抽風機的地方瞬間冒出灰塵，飛機內部變得霧濛濛的。

A某說道，在門被開啟後，坐在附近的乘客一個個看似是暈倒，空服人員急忙透過廣播尋問是否有醫療人員，機內一片混亂。

A某說，機艙門是遭一名男子突然開啟，且試圖跳下飛機，空服人員急忙尋求幫助，並將該名男子拉進飛機。

警方表示，嫌犯並無飲酒，但目前無法正常進行對話，亦拒絕說明犯案動機。

報導也指出，目前已確認到要參加體育大會的人員中，有8名選手與1名教練出現噁心、嘔吐、手腳發抖等症狀。

-------------------------------------------------------------------------

首次發稿：2023-05-25 15:05

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓韓亞航空（Asiana Airlines）今（26）日發生一起荒唐意外，一架載有190多名乘客的國內線班機，在飛機飛行期間，機艙門竟遭開啟，造成9名乘客呼吸困難。

據韓聯社報導，韓亞航空一架26日上午當地時間11點49分左右，於濟州機場出發的航班，在飛機著陸前機門突遭開啟，所幸沒有乘客墜落，飛機也在艙門開啟的狀態下，安全降落於大邱機場，但有9名乘客出現呼吸困難等症狀，著陸後隨即送往醫院。

報導指出，艙門是突然遭一名30多歲男性乘客開啟。一名乘客表示，飛機在還未放下輪子著陸前，門突然被打開，空服人員急忙喊著請乘客座下，並制止該名男子。

受訪乘客說道，當機艙門一被打開，耳朵立刻因氣壓突變而開始耳鳴，機上的孩子們開始又哭又叫，情況非常混亂。

於蔚山舉行的全國少年體育大會將於27日登場，該架飛機上即載有48名國中與16名小學選手。一名選手的家長表示，孩子們都嚇到發抖，尤其是坐在登機門附近的孩子，受到了最大的衝擊。

飛機在安全著陸後，試圖開啟機艙門的男性隨即遭警方逮捕，目前正接受調查中。