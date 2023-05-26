【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）NVIDIA營運展望亮眼，股價衝上379.8美元，創新天價，執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。AI教父黃仁勳已來台灣，27日將出席台大畢業典禮致詞，並參加下週電腦展活動，在台行程料將掀起一陣旋風，成為各界關注焦點。

人工智慧（AI）的「iPhone時刻」來臨，帶動輝達（NVIDIA）的數據中心晶片需求激增，營運展望樂觀，預期2024會計年度第2季營收可望躍升至110億美元，季增逾5成。

當終端市場需求因通膨升息影響而持續疲軟，半導體產業下半年景氣混沌不明，輝達樂觀展望大幅超乎市場預期，扭轉市場低迷氣氛，吸引投資人搶進，25日股價飆漲近24.4%，收在379.8美元，市值逾9400億美元。

Especially CEO Jen-Hsun Huang. His stake is now worth around $25bn. Double of what it was in January.



However, shareholders jumping in right now just have to hope that after this AI wave ends, NVIDIA will be ready to catch another one. pic.twitter.com/Ay0EMMbR3u — Kamil Franek (@TheKamilFranek) May 25, 2023

現年60歲的黃仁勳(Jen-Hsun Huang)身價也隨著水漲船高，中央社引述彭博億萬富豪榜統計，黃仁勳單日身價暴增63.7億美元，達340億美元，突破新台幣1兆元，排名躍升至第37位；黃仁勳今年來身價累計增加202億美元，增幅高達1.46倍。

隨著輝達強漲，AI題材持續熱燒，美國及台灣相關概念股紛紛走高。市場看好晶圓代工廠台積電可望受惠來自輝達急單，下半年營收有機會復甦，股價攀高至568元，創14個月來新高；超微（AMD）股價也勁揚逾1成。

AI儼然成為全球關注的焦點，黃仁勳動態備受矚目，據了解，他已來到台灣，預計27日出席台大畢業典禮致詞，給畢業生勉勵與祝福。

黃仁勳隨後將於29日親至COMPUTEX 2023電腦展現場發表主題演講，內容將涵蓋加速運算與人工智慧；他在30日將與全球媒體及分析師問答。

據輝達指出，黃仁勳此次來台僅有以上3場公開行程。市場傳出他可能出席聯發科活動站台，並會拜訪客戶與供應鏈夥伴，在台行蹤備受關注；不過聯發科公告指出，黃仁勳站台一事是市場臆測及傳言，不予評論。

根據維基百科, 黃仁勳於1963年出生於臺南市。1972年與家人移民美國，被送往肯塔基州一間基督教學校就讀，並在完成課程後遷居奧勒岡州。

1984年，他在奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，其後在1990年於史丹佛大學取得電子工程學碩士學位。

2017年和2020年，黃仁勳分別於台灣國立交通大學與台灣大學獲得名譽博士學位。

#NVIDIA shareholders got a lot of richer today, so let's look at who they are.



NVIDIA's largest shareholders are asset manager giants Vanguard, BlackRock, and Fidelity, with Vanguard holding an 8.3% share, BlackRock with 7.3%, and Fidelity with 5.6%.



No single… pic.twitter.com/9Ak2eYujPX — Kamil Franek (@TheKamilFranek) May 25, 2023

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