Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說

據了解，黃仁勳預計27日出席台大畢業典禮並致詞，29日親至COMPUTEX 2023電腦展現場發表主題演講。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/26 15:57
圖為輝達NVIDIA創辦人黃仁勳 (取自nvidia.com)   

圖為輝達NVIDIA創辦人黃仁勳 (取自nvidia.com)   

延伸閱讀: 輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）NVIDIA營運展望亮眼，股價衝上379.8美元，創新天價，執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。AI教父黃仁勳已來台灣，27日將出席台大畢業典禮致詞，並參加下週電腦展活動，在台行程料將掀起一陣旋風，成為各界關注焦點。

人工智慧（AI）的「iPhone時刻」來臨，帶動輝達（NVIDIA）的數據中心晶片需求激增，營運展望樂觀，預期2024會計年度第2季營收可望躍升至110億美元，季增逾5成。

當終端市場需求因通膨升息影響而持續疲軟，半導體產業下半年景氣混沌不明，輝達樂觀展望大幅超乎市場預期，扭轉市場低迷氣氛，吸引投資人搶進，25日股價飆漲近24.4%，收在379.8美元，市值逾9400億美元。

現年60歲的黃仁勳(Jen-Hsun Huang)身價也隨著水漲船高，中央社引述彭博億萬富豪榜統計，黃仁勳單日身價暴增63.7億美元，達340億美元，突破新台幣1兆元，排名躍升至第37位；黃仁勳今年來身價累計增加202億美元，增幅高達1.46倍。

隨著輝達強漲，AI題材持續熱燒，美國及台灣相關概念股紛紛走高。市場看好晶圓代工廠台積電可望受惠來自輝達急單，下半年營收有機會復甦，股價攀高至568元，創14個月來新高；超微（AMD）股價也勁揚逾1成。

AI儼然成為全球關注的焦點，黃仁勳動態備受矚目，據了解，他已來到台灣，預計27日出席台大畢業典禮致詞，給畢業生勉勵與祝福。

黃仁勳隨後將於29日親至COMPUTEX 2023電腦展現場發表主題演講，內容將涵蓋加速運算與人工智慧；他在30日將與全球媒體及分析師問答

據輝達指出，黃仁勳此次來台僅有以上3場公開行程。市場傳出他可能出席聯發科活動站台，並會拜訪客戶與供應鏈夥伴，在台行蹤備受關注；不過聯發科公告指出，黃仁勳站台一事是市場臆測及傳言，不予評論。

根據維基百科, 黃仁勳於1963年出生於臺南市。1972年與家人移民美國，被送往肯塔基州一間基督教學校就讀，並在完成課程後遷居奧勒岡州。

1984年，他在奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，其後在1990年於史丹佛大學取得電子工程學碩士學位。

2017年和2020年，黃仁勳分別於台灣國立交通大學與台灣大學獲得名譽博士學位。

【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說

輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
台大畢業典禮
晶片
人工智慧
AI教父
黃仁勳
輝達
台積電
聯發科
台灣

相關新聞

【更新】台灣遊客所乘遊覽車在南韓濟州島與卡車擦撞　旅天下:7位受傷旅客均已返回飯店　
【更新】台灣遊客所乘遊覽車在南韓濟州島與卡車擦撞　旅天下:7位受傷旅客均已返回飯店　
2023/05/25 17:51
【更新】輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
【更新】輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
2023/05/25 17:29
南韓向美國要求重新檢視「晶片法」　望放寬擴大生產限制至10%
南韓向美國要求重新檢視「晶片法」　望放寬擴大生產限制至10%
2023/05/24 17:31
日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效
日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效
2023/05/24 16:29
南非蘋果檢出蠹蛾幼蟲 台灣全面停止進口
南非蘋果檢出蠹蛾幼蟲 台灣全面停止進口
2023/05/24 12:32

更新時間 : 2023-05-26 16:58 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
【更新】「瑪娃」颱風眼清晰•眼牆結構紮實 創下「今年地表各大洋最強」紀錄
【更新】「瑪娃」颱風眼清晰•眼牆結構紮實 創下「今年地表各大洋最強」紀錄
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
日本長野縣發生罕見槍擊事件增至4死 凶嫌為地方議長兒子 26日清晨遭逮捕
日本長野縣發生罕見槍擊事件增至4死 凶嫌為地方議長兒子 26日清晨遭逮捕