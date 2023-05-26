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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）NVIDIA營運展望亮眼，股價衝上379.8美元，創新天價，執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。AI教父黃仁勳已來台灣，27日將出席台大畢業典禮致詞，並參加下週電腦展活動，在台行程料將掀起一陣旋風，成為各界關注焦點。
人工智慧（AI）的「iPhone時刻」來臨，帶動輝達（NVIDIA）的數據中心晶片需求激增，營運展望樂觀，預期2024會計年度第2季營收可望躍升至110億美元，季增逾5成。
當終端市場需求因通膨升息影響而持續疲軟，半導體產業下半年景氣混沌不明，輝達樂觀展望大幅超乎市場預期，扭轉市場低迷氣氛，吸引投資人搶進，25日股價飆漲近24.4%，收在379.8美元，市值逾9400億美元。
Especially CEO Jen-Hsun Huang. His stake is now worth around $25bn. Double of what it was in January.— Kamil Franek (@TheKamilFranek) May 25, 2023
However, shareholders jumping in right now just have to hope that after this AI wave ends, NVIDIA will be ready to catch another one. pic.twitter.com/Ay0EMMbR3u
現年60歲的黃仁勳(Jen-Hsun Huang)身價也隨著水漲船高，中央社引述彭博億萬富豪榜統計，黃仁勳單日身價暴增63.7億美元，達340億美元，突破新台幣1兆元，排名躍升至第37位；黃仁勳今年來身價累計增加202億美元，增幅高達1.46倍。
隨著輝達強漲，AI題材持續熱燒，美國及台灣相關概念股紛紛走高。市場看好晶圓代工廠台積電可望受惠來自輝達急單，下半年營收有機會復甦，股價攀高至568元，創14個月來新高；超微（AMD）股價也勁揚逾1成。
AI儼然成為全球關注的焦點，黃仁勳動態備受矚目，據了解，他已來到台灣，預計27日出席台大畢業典禮致詞，給畢業生勉勵與祝福。
黃仁勳隨後將於29日親至COMPUTEX 2023電腦展現場發表主題演講，內容將涵蓋加速運算與人工智慧；他在30日將與全球媒體及分析師問答。
據輝達指出，黃仁勳此次來台僅有以上3場公開行程。市場傳出他可能出席聯發科活動站台，並會拜訪客戶與供應鏈夥伴，在台行蹤備受關注；不過聯發科公告指出，黃仁勳站台一事是市場臆測及傳言，不予評論。
根據維基百科, 黃仁勳於1963年出生於臺南市。1972年與家人移民美國，被送往肯塔基州一間基督教學校就讀，並在完成課程後遷居奧勒岡州。
1984年，他在奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，其後在1990年於史丹佛大學取得電子工程學碩士學位。
2017年和2020年，黃仁勳分別於台灣國立交通大學與台灣大學獲得名譽博士學位。
#NVIDIA shareholders got a lot of richer today, so let's look at who they are.— Kamil Franek (@TheKamilFranek) May 25, 2023
NVIDIA's largest shareholders are asset manager giants Vanguard, BlackRock, and Fidelity, with Vanguard holding an 8.3% share, BlackRock with 7.3%, and Fidelity with 5.6%.
No single… pic.twitter.com/9Ak2eYujPX
【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台 將赴台灣大學與2023電腦展演說