【AI教父台南出生】輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台　將赴台灣大學與2023電腦展演說

延伸閱讀: 輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點 陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)NVIDIA營運展望亮眼,股價衝上379.8美元,創新天價,執行長黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元。AI教父黃仁勳已來台灣,27日將出席台大畢業典禮致詞,並參加下週電腦展活動,在台行程料將掀起一陣旋風,成為各界關注焦點。

人工智慧(AI)的「iPhone時刻」來臨,帶動輝達(NVIDIA)的數據中心晶片需求激增,營運展望樂觀,預期2024會計年度第2季營收可望躍升至110億美元,季增逾5成。

當終端市場需求因通膨升息影響而持續疲軟,半導體產業下半年景氣混沌不明,輝達樂觀展望大幅超乎市場預期,扭轉市場低迷氣氛,吸引投資人搶進,25日股價飆漲近24.4%,收在379.8美元,市值逾9400億美元。

Especially CEO Jen-Hsun Huang. His stake is now worth around $25bn. Double of what it was in January.



However, shareholders jumping in right now just have to hope that after this AI wave ends, NVIDIA will be ready to catch another one. pic.twitter.com/Ay0EMMbR3u