【陳水扁揚言死諫】台灣「選罷法」修法26日下午表決　新增「排黑條款」受矚目

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）公職人員選舉舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午進行表決。不過，不待下午朝野表決大戰上演，民進黨立法院黨團在上午的黨團大會先上演表決大戰，最後以22比2，黨團將一致性投票，支持行政院版本。

民進黨團過去鮮少在黨團會議動用表決議決重大議案，據在場立委表示，上午的表決，創下第10屆立委任內民進黨立法院黨團會議動用表決權的首例。

去年（2022) 九合一選舉後，多名具有黑金背景的候選人順利當選，引發社會議論。民進黨立委提出修法，行政院也提出政院版，新增排黑條款，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑，民進黨團內部也有雜音。

立委轉述指出，會議一開始，資深的黨籍立委陳明文率先發難，針對選罷法排黑條款表達異議，支持與反對的立委也隔空交火，期間有立委要求開放投票，不要一致性投票，與柯建銘強力捍衛政院版的態度，形成強烈對比。

儘管支持開放投票的黨籍立委，為數不多，不過，為避免任何擦槍走火，徒增從今天起一連4天院會的變數，民進黨立法院黨團總召柯建銘最後喊話，「那就來表決」。

被視為身兼民進黨主席的副總統賴清德子弟兵的立委林俊憲居中緩頰，頻頻力勸不要表決。

不過，黨團會議最後動用表決，先表決「支持一致性投票」，表決結果，以壓倒性票數的22票勝出，反對僅有2票，原訂稍後表決的開放投票案，也就取消。

立委不諱言，今天表決結果，等於「貫徹賴清德的意志」，現在已經不是法律問題，而是政治問題，政治判斷沒有對錯，一切看結果。

根據中央社，多位立委證實，黨團會議隻字未提前總統陳水扁或陳水扁兒子陳致中，有立委在會議中說，法案一過，有些現任的里長、議員，下屆就不能選，形成一種「這任可以，沒有未來」，這樣對大選是好是壞，樹立了反黑的形象，但對民進黨基層也會帶來衝擊，這是不爭的事實。

值得注意的是，依照今天黨團會議的表決票數總合，僅有24票，表示多數黨籍立委選擇棄權。

柯建銘在民進黨團會議後受訪表示，「選罷法」今天下午要表決，眾所矚目，黨團會一致投票；各黨都會拿出最後版本，民進黨團很清楚就是按行政院版本，有兩個部分要加嚴，有關違反國安法12-1、12-2要加進去；另外，關於先前漏列的代表會主席選舉也要加進去。

據傳黨團會議有立委提出不同意見，柯建銘說，當然會有不同意見，但討論後趨於一致，這是很自然的，不可能有人跑票。