Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【陳水扁揚言死諫】台灣「選罷法」修法26日下午表決　新增「排黑條款」受矚目

➤民進黨立法院黨團在26日上午的黨團大會先上演表決大戰，最後以22比2，黨團將一致性投票，支持行政院版本。➤去年（2022) 九合一選舉後，多名具有黑金背景的候選人順利當選，引發社會議論。民進黨立委提出修法，行政院也提出政院版，新增排黑條款，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑，民進黨團內部也有雜音。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/26 14:38
儘管前總統陳水扁表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘為幫2024總統參選人賴清德選舉而違背憲法，揚言要為此「死諫」。但柯建銘（中）26日表示...

儘管前總統陳水扁表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘為幫2024總統參選人賴清德選舉而違背憲法，揚言要為此「死諫」。但柯建銘（中）26日表示...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）公職人員選舉舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午進行表決。不過，不待下午朝野表決大戰上演，民進黨立法院黨團在上午的黨團大會先上演表決大戰，最後以22比2，黨團將一致性投票，支持行政院版本。

民進黨團過去鮮少在黨團會議動用表決議決重大議案，據在場立委表示，上午的表決，創下第10屆立委任內民進黨立法院黨團會議動用表決權的首例。

去年（2022) 九合一選舉後，多名具有黑金背景的候選人順利當選，引發社會議論。民進黨立委提出修法，行政院也提出政院版，新增排黑條款，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑，民進黨團內部也有雜音。

立委轉述指出，會議一開始，資深的黨籍立委陳明文率先發難，針對選罷法排黑條款表達異議，支持與反對的立委也隔空交火，期間有立委要求開放投票，不要一致性投票，與柯建銘強力捍衛政院版的態度，形成強烈對比。

儘管支持開放投票的黨籍立委，為數不多，不過，為避免任何擦槍走火，徒增從今天起一連4天院會的變數，民進黨立法院黨團總召柯建銘最後喊話，「那就來表決」。

被視為身兼民進黨主席的副總統賴清德子弟兵的立委林俊憲居中緩頰，頻頻力勸不要表決。

不過，黨團會議最後動用表決，先表決「支持一致性投票」，表決結果，以壓倒性票數的22票勝出，反對僅有2票，原訂稍後表決的開放投票案，也就取消。

立委不諱言，今天表決結果，等於「貫徹賴清德的意志」，現在已經不是法律問題，而是政治問題，政治判斷沒有對錯，一切看結果。

根據中央社，多位立委證實，黨團會議隻字未提前總統陳水扁或陳水扁兒子陳致中，有立委在會議中說，法案一過，有些現任的里長、議員，下屆就不能選，形成一種「這任可以，沒有未來」，這樣對大選是好是壞，樹立了反黑的形象，但對民進黨基層也會帶來衝擊，這是不爭的事實。

值得注意的是，依照今天黨團會議的表決票數總合，僅有24票，表示多數黨籍立委選擇棄權。

柯建銘在民進黨團會議後受訪表示，「選罷法」今天下午要表決，眾所矚目，黨團會一致投票；各黨都會拿出最後版本，民進黨團很清楚就是按行政院版本，有兩個部分要加嚴，有關違反國安法12-1、12-2要加進去；另外，關於先前漏列的代表會主席選舉也要加進去。

據傳黨團會議有立委提出不同意見，柯建銘說，當然會有不同意見，但討論後趨於一致，這是很自然的，不可能有人跑票。
排黑條款
選罷法
公職人員
表決
陳水扁
陳致中
賴清德
行政院
民進黨

相關新聞

聖露西亞副總理訪台灣 會賴清德、吳釗燮重申支持台灣國際參與
聖露西亞副總理訪台灣 會賴清德、吳釗燮重申支持台灣國際參與
2023/05/24 10:07
【台灣2024大選】侯友宜獲徵召民調下滑•自爆拜會管中閔　郭台銘散心返台密會彰縣議長謝典林
【台灣2024大選】侯友宜獲徵召民調下滑•自爆拜會管中閔　郭台銘散心返台密會彰縣議長謝典林
2023/05/23 21:22
侯友宜為脫口「台南人沒眼睛」致歉　賴清德談總統備詢：侯柯沒經驗「這做法違憲」
侯友宜為脫口「台南人沒眼睛」致歉　賴清德談總統備詢：侯柯沒經驗「這做法違憲」
2023/05/21 20:50
〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點
〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點
2023/05/19 14:52
【道不同不相為謀】郭正亮聲明退黨　台灣民進黨：嚴重破壞黨譽•依程序處理
【道不同不相為謀】郭正亮聲明退黨　台灣民進黨：嚴重破壞黨譽•依程序處理
2023/05/19 12:53

更新時間 : 2023-05-26 16:58 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
【更新】「瑪娃」颱風眼清晰•眼牆結構紮實 創下「今年地表各大洋最強」紀錄
【更新】「瑪娃」颱風眼清晰•眼牆結構紮實 創下「今年地表各大洋最強」紀錄
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
台灣猴痘累計破百！單周增17例本土 創新高 3例從泰國、日本境外移入
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
日本長野縣發生罕見槍擊事件增至4死 凶嫌為地方議長兒子 26日清晨遭逮捕
日本長野縣發生罕見槍擊事件增至4死 凶嫌為地方議長兒子 26日清晨遭逮捕