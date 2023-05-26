重啟臺灣鐵道美食與文化交織旅程　2023鐵路便當節6/9臺北登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由臺鐵局主辦的「第8屆鐵路便當節(Formosa Railway Bento Festival)」今年以「啟程、享食、永續」為題，還有眾多精采的主題活動—專家沙龍講座，將自6月9日一連4天在臺北車站大廳舉辦，有國內外知名的鐵道、便當業者和鐵道文化園區共襄盛舉，臺鐵局期盼透過疫後重啟旅程，帶給民眾嶄新的鐵道食旅文化。

臺鐵局表示，第8屆鐵路便當節結合鐵道美食、旅遊及文創三大面向的精彩內容，讓民眾一同沉浸在鐵路便當、鐵道旅遊及鐵道文化串連而成的美好旅程。深受大人小孩喜愛的超萌鐵道吉祥物大遊行今年依舊不缺席，知名作家劉克襄與旅遊節目主持人林惟毅將在專家沙龍講座，帶領大家來趟食旅故事與體驗、DIY現場體驗讓民眾一同參與手作樂趣。

在趣味集點闖關活動的部分，臺鐵局說，今年特別於會場增加互動體驗闖關鐵路系列活動，只要達成闖關遊戲集滿五點，在指定意象點拍照打卡上傳至Facebook或Instagram，即可獲得試手氣拿好禮的「扭蛋機會」。遊戲包含：主題互動體驗區3選1（超級拼拼樂、鐵道挑戰賽、誰是鐵道迷）、國內外參展業者的攤位挑戰任務、推廣鐵道安全的運安互動體驗攤位及宣導誠信治理理念的政風攤位任務。

第8屆鐵路便當節將於6月9日至12日於臺北車站大廳舉辦，只要於活動期間在展區消費，即可獲得限量臺鐵特色的滿額禮，滿1288元可兌換復古便當包巾、滿1688元可兌換最美自強號「EMU3000型特仕車」造型旅遊行李束帶，臺鐵局表示，「只送不賣，絕對不能錯過」。

(圖片由臺鐵提供)