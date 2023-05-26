Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

保密到家 北約將領3月祕密訪問台灣 捷克訪團打掩護

中國威脅加劇，促使北約加強與印太地區交流

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/26 11:37
北約防衛學院校長里提曼（圖／NATO Defense College臉書）

北約防衛學院校長里提曼（圖／NATO Defense College臉書）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）關注中國議題的美國媒體中國項目（The China Project），24日刊出了駐台記者何貴森（Chris Horton）文章，披露北約將領於今年3月底祕密訪台，我國防部已證實了此消息，該將領是與捷克團一同訪台，藏得密不透風。

何貴森指出， 3月底，當全球都聚焦於總統蔡英文即將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤一事時，北約防衛學院（NATO Defense College）校長里提曼（Olivier Rittimann）中將悄悄抵台，造訪了位於桃園的國防大學。

何貴森提到，此行程低調不已，當時並未見報，國防大學也隻字未提。被問及此事時，北約防衛學校回應，里提曼確實於3月27至31日間為了「學術目的」訪台交流。

根據中央社，我國防部25日也證實了此行，稱國防大學校長劉志斌上將2月受邀赴捷克，與捷克國防大學簽署合作備忘錄。捷克國防大學校長3月底率團回訪，當時隨團成員就包括了北約防衛學院校長里提曼。

何貴森指出，北約與台灣交流雖非首例，卻因雙方都閉口不談，而難以得知交流之深廣度。可以確定的是，中國威脅日增，NATO對印太地區的益加關注，尤其是與台灣之聯繫。

日經新聞本月稍早也報導，北約正與日本就開設東京辦事處一事進行討論，日本外相林芳正一週後向CNN證實了此事，並稱催化劑就事俄國入侵烏克蘭。

自1979年起，北約就開始與日本進行非正式往來，1990年代起，更升高至官方接觸。2005年，北約也分別與南韓、澳洲展開對話。這些年來，北京武嚇力道增大，促使北約加大與印太國家來往，2022年更首度在組織藍圖「戰略概念」（Strategic Concept）中將中國列為安全威脅。
美國
北約
NATO
中將
台灣
蔡英文
麥卡錫
國防
北約防衛學院
國防大學
印太

相關新聞

【更新】台灣遊客所乘遊覽車在南韓濟州島與卡車擦撞　旅天下:7位受傷旅客均已返回飯店　
【更新】台灣遊客所乘遊覽車在南韓濟州島與卡車擦撞　旅天下:7位受傷旅客均已返回飯店　
2023/05/25 17:51
【更新】輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
【更新】輝達激勵AI概念股強勢•台股收漲132點　陸行之: NVIDIA將成台積電新的「救世主」
2023/05/25 17:29
【美國共和黨初選盤點】川普領先迪尚特緊追 多元族群海利、史考特落後　
【美國共和黨初選盤點】川普領先迪尚特緊追 多元族群海利、史考特落後　
2023/05/25 12:49
墨西哥爆發真菌性腦膜炎至少1死、4入院 美國CDC發出醫療旅遊警示
墨西哥爆發真菌性腦膜炎至少1死、4入院 美國CDC發出醫療旅遊警示
2023/05/24 18:17
南韓向美國要求重新檢視「晶片法」　望放寬擴大生產限制至10%
南韓向美國要求重新檢視「晶片法」　望放寬擴大生產限制至10%
2023/05/24 17:31

更新時間 : 2023-05-26 13:30 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
【更新】「瑪娃」颱風眼清晰•眼牆結構紮實 創下「今年地表各大洋最強」紀錄
【更新】「瑪娃」颱風眼清晰•眼牆結構紮實 創下「今年地表各大洋最強」紀錄
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
日本長野縣發生罕見槍擊事件增至4死 凶嫌為地方議長兒子 26日清晨遭逮捕
日本長野縣發生罕見槍擊事件增至4死 凶嫌為地方議長兒子 26日清晨遭逮捕
台灣學生政見歧視滿滿 台大經濟系助理教授點出問題根源 「譴責不下去」
台灣學生政見歧視滿滿 台大經濟系助理教授點出問題根源 「譴責不下去」