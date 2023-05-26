保密到家 北約將領3月祕密訪問台灣 捷克訪團打掩護

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）關注中國議題的美國媒體中國項目（The China Project），24日刊出了駐台記者何貴森（Chris Horton）文章，披露北約將領於今年3月底祕密訪台，我國防部已證實了此消息，該將領是與捷克團一同訪台，藏得密不透風。

何貴森指出， 3月底，當全球都聚焦於總統蔡英文即將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤一事時，北約防衛學院（NATO Defense College）校長里提曼（Olivier Rittimann）中將悄悄抵台，造訪了位於桃園的國防大學。

何貴森提到，此行程低調不已，當時並未見報，國防大學也隻字未提。被問及此事時，北約防衛學校回應，里提曼確實於3月27至31日間為了「學術目的」訪台交流。

根據中央社，我國防部25日也證實了此行，稱國防大學校長劉志斌上將2月受邀赴捷克，與捷克國防大學簽署合作備忘錄。捷克國防大學校長3月底率團回訪，當時隨團成員就包括了北約防衛學院校長里提曼。

何貴森指出，北約與台灣交流雖非首例，卻因雙方都閉口不談，而難以得知交流之深廣度。可以確定的是，中國威脅日增，NATO對印太地區的益加關注，尤其是與台灣之聯繫。

日經新聞本月稍早也報導，北約正與日本就開設東京辦事處一事進行討論，日本外相林芳正一週後向CNN證實了此事，並稱催化劑就事俄國入侵烏克蘭。

自1979年起，北約就開始與日本進行非正式往來，1990年代起，更升高至官方接觸。2005年，北約也分別與南韓、澳洲展開對話。這些年來，北京武嚇力道增大，促使北約加大與印太國家來往，2022年更首度在組織藍圖「戰略概念」（Strategic Concept）中將中國列為安全威脅。