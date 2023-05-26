南臺灣綠色智慧展覽館　臺南會展中心榮獲「工程優良獎」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）大臺南會展中心以具臺南在地特色之「海洋文明」、「歷史府城」及「綠能科技」為設計理念，有著古都的意象，並符合節能減碳的未來趨勢，日前獲頒「112年度中國工程師學會工程優良獎」，臺南市政府今(26)日表示，會展中心是繼高雄展覽館之後，南臺灣另一座優質、專業的國際級會展中心。

臺南市政府表示，大臺南會展中心自興建以來接連獲得2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎、2021年臺南市政府公共工程優質獎特優、2021年公共工程金質獎、2022年公共建築景觀建築園冶獎，更於今（2023）年獲國內歷史最悠久且最具規模的工程學術團體所頒發「中國工程師學會工程優良獎」。

大臺南會展中心位於沙崙智慧綠能科學城，依功能區分為展覽棟、會議棟及停車棟3棟毗連建築，採綠能減碳概念設計，定位為綠色智慧展覽館。其中展覽棟屋頂為首座採用高性能鋼纜桁架的建築，降低20%之用鋼量，減少的碳排量相當於3萬5000棵樹，每年吸收的二氧化碳總量。展覽棟及會議棟屋頂建置大量太陽能板，全年發電量可供1318個家庭使用1年。

臺南市政府提到，會展中心的空調系統亦採節能設計，降低35%用電量。綠化植栽共3萬4375株，77%為原生種，總固碳當量達7060公噸。此節能、重視生態與環境的理念為屢次獲獎的原因。

大臺南會展中心是繼高雄展覽館之後，南臺灣另一座優質、專業的國際級會展中心。大臺南會展中心已於去(2022)年4月21日舉行開幕首展，為我國會展產業注入嶄新活力，且自去年9月疫情解禁後，短短四個月內迎來13場成功展覽和活動，吸引超過60萬人次共襄盛舉。此外更舉辦超過150場會議，推動知識經濟發展並促進國際產業先進與在地業者的商務媒合，成為臺南市工商業交流的重要平臺。