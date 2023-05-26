〈時評〉賴清德須解決青年問題　才能爭取年輕族群青睞

總統大選三足鼎立的競選態勢逐漸明朗化， 青年族群的選票成為兵家必爭之地， 民進黨總統參選人賴清德一直企圖拉近與年輕人的距離， 但真正重要的是提出實質牛肉的政策，解決青年問題， 才能贏得最後青睞。

年輕選票一直是賴清德的弱點，其實這是非戰之罪， 主要是他在台南市長任內必須處理鐵道東移的爭議， 被青年貼上居住不正義的標籤，從此「功德院」 的封號也就如影隨行，尤其是2020年角逐黨內提名階段， 更一直被拿出來炒作。

以目前政黨已提名的總統參選人來說， 柯文哲最年受到年輕人的喜愛，一方面是他的用語直白， 貼近年輕人，二來他是靠白色力量起家， 裡面的支持者本來就以青年居多， 第三是他的網路聲量始終領先其他參選人，所以近來坊間民調顯示， 柯文哲在這個群群的支持度暫時領先其他參選人。

至於將代表國民黨參選的新北市長侯友宜， 年輕人對他並沒有特別偏好，稱不上不喜歡，但也沒有特別歡迎； 相反地，他還必須背負國民黨的歷史包袱，尤其是兩岸定位的主張， 現階段不僅不符合主流民意，更與青年的想法有段落差，因此， 侯友宜近年來大幅起用年輕一輩的新人，也是希望重塑自己的形象， 爭取更多的年輕選票。

同樣的，一肩扛下鐵路東移爭議的賴清德，有著沉重的壓力，因此， 從他出任副總統以後，賴清德只要一有空， 就會出席年輕人喜歡的活動，像是職棒、HBL籃球賽等， 這些場合經常可以看到賴清德來回穿梭的身影。

不過，光是拉近與年輕人的距離還不夠， 這樣頂多和柯文哲瓜分青年票源，賴清德除了積極參加相關活動外， 更重要的是端出實質牛肉，才能進一步擄獲年輕人的心。

例如，青年最害怕失業，也擔心自己就業後、薪水太低，因此， 不敢結婚生子、買房子，對自己的未來不敢抱有太大夢想， 賴清德當務之急，就是替年輕人解決這些煩惱， 替青年族群找到一條通往未來的路， 才有可能真正獲得年輕人的支持。