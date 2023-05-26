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〈時評〉賴清德須解決青年問題　才能爭取年輕族群青睞

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/05/26 12:05
民進黨國際事務部主辦2023全國高中職國際知識競賽，20日在台北舉行決賽暨頒獎典禮，黨主席賴清德（前左2）出席，持手機和參賽學生等多人開...

民進黨國際事務部主辦2023全國高中職國際知識競賽，20日在台北舉行決賽暨頒獎典禮，黨主席賴清德（前左2）出席，持手機和參賽學生等多人開...

總統大選三足鼎立的競選態勢逐漸明朗化，青年族群的選票成為兵家必爭之地，民進黨總統參選人賴清德一直企圖拉近與年輕人的距離，但真正重要的是提出實質牛肉的政策，解決青年問題，才能贏得最後青睞。

年輕選票一直是賴清德的弱點，其實這是非戰之罪，主要是他在台南市長任內必須處理鐵道東移的爭議，被青年貼上居住不正義的標籤，從此「功德院」的封號也就如影隨行，尤其是2020年角逐黨內提名階段，更一直被拿出來炒作。

以目前政黨已提名的總統參選人來說，柯文哲最年受到年輕人的喜愛，一方面是他的用語直白，貼近年輕人，二來他是靠白色力量起家，裡面的支持者本來就以青年居多，第三是他的網路聲量始終領先其他參選人，所以近來坊間民調顯示，柯文哲在這個群群的支持度暫時領先其他參選人。

至於將代表國民黨參選的新北市長侯友宜，年輕人對他並沒有特別偏好，稱不上不喜歡，但也沒有特別歡迎；相反地，他還必須背負國民黨的歷史包袱，尤其是兩岸定位的主張，現階段不僅不符合主流民意，更與青年的想法有段落差，因此，侯友宜近年來大幅起用年輕一輩的新人，也是希望重塑自己的形象，爭取更多的年輕選票。

同樣的，一肩扛下鐵路東移爭議的賴清德，有著沉重的壓力，因此，從他出任副總統以後，賴清德只要一有空，就會出席年輕人喜歡的活動，像是職棒、HBL籃球賽等，這些場合經常可以看到賴清德來回穿梭的身影。

不過，光是拉近與年輕人的距離還不夠，這樣頂多和柯文哲瓜分青年票源，賴清德除了積極參加相關活動外，更重要的是端出實質牛肉，才能進一步擄獲年輕人的心。

例如，青年最害怕失業，也擔心自己就業後、薪水太低，因此，不敢結婚生子、買房子，對自己的未來不敢抱有太大夢想，賴清德當務之急，就是替年輕人解決這些煩惱，替青年族群找到一條通往未來的路，才有可能真正獲得年輕人的支持。
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