豐富館藏！國臺圖與國鐵博簽訂合作備忘錄　共享臺灣鐵道研究資源

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為促進臺灣鐵道歷史文化之保存、研究與推廣，國立臺灣圖書館(National Taiwan Library)與文化部國家鐵道博物館籌備處(Preparatory Office of National Railway Museum)昨(24)日簽訂館際合作備忘錄，國臺圖表示，基於資料開放與永續服務之精神，以及平等互惠的合作原則，雙方跨越行政的界線，共享臺灣鐵道研究資源。

國臺圖館長曹翠英致詞時表示，國臺圖曾於2021至2022年與國鐵博合作戰後鐵道期刊的數位化，此次簽署合作備忘錄，內容包含館藏珍貴鐵道圖書文獻的數位化與優化作業、聯合舉辦講座與工作坊，以及未來進行共同研究與出版，對於深化兩館交流，共享及共同推廣研究資源與鐵道文化，都具有莫大的助益。

國鐵博主任鄭銘彰對國臺圖豐富的臺灣學館藏，特別是鐵道相關特藏資料極為讚賞，他表示，對於兩館合作交流樂觀其成，相信國鐵博與國臺圖能在這份合作備忘錄的基礎下，開創進一步發展的契機。

國臺圖期待，透過兩館之間的館際合作，得以讓館藏臺灣鐵道相關資料優化為全彩、高解析度影像的面貌，支援各界在研究、教學、展示、保存及加值應用，並且結合圖書文獻資料與實物的展示，共同為讀者及觀覽者提供更多元、更豐富的內容。

國臺圖與國鐵博於簽署合作備忘錄後，由國臺圖導覽參觀「館藏臺灣學研究舊籍書展：山」特展及館藏臺灣學與南方研究中與鐵道相關之特藏資料。