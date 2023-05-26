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超級細菌不再是頭號威脅？美國、加拿大科學家藉AI找出有效抗生素

AI可快速篩選出有抗菌潛力的藥物，消滅超級細菌不再是難事

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/26 09:55
（圖／Unsplash_CDC）

（圖／Unsplash_CDC）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人工智慧（AI）潛力無窮盡，又帶給科學家驚喜。一項美國、加拿大合作的研究發現，將大量藥物資料餵予AI後，找出了能有效對抗特定超級細菌（superbug）的新抗生素，人類聞之色變的超級細菌，或許不再是超級威脅。

細菌的天敵是抗生素，但超級細菌之所以可怕，在於「百毒不侵」，具多重抗藥性，往往藥石罔效，導致每年全球有上百萬人，因無法治癒的感染而病歿。

BBCMIT News報導，為了找出能壓制鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）這種難纏的菌種，美國麻省理工學院（MIT）與加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）研究人員，以數千種化合物的組成資料訓練AI模型，欲找出有抑菌能力者。

接著，研究人員讓AI分析6,680種成效不明的化合物。結果，AI只花了一個半小時，就篩選出了數百種，研究人員再從此清單中挑選240種加以試驗，發現9種具抗菌功效，其中一種－abaucin，更能對抗鮑氏不動桿菌。實驗顯示，abaucin可治療老鼠的感染傷口，亦能消滅從患者身上取下的A. baumannii樣本。

抗生素一般都是無差別殺死細菌，不免會產生副作用，但有意思的是，這實驗性抗菌藥物具精準打擊功效，只滅這種細菌，不傷其他菌種，若開發成藥物，可望降低對人體的傷害。

此一研究的重要性在於，AI可用來篩選數千萬種具潛力的化合物，這種能力是人類無法手工辦到的。藉由AI的高速分析，可降低研發新抗生素的成本，對凶神惡煞的超級細菌，不啻是一項利器。

研究已發表於《Nature Chemical Biology》（自然化學生物學）期刊。
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