漫遊臺灣第一！臺北大稻埕周日活動開跑　太平町古街巡禮5/28登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）1922年，臺北市町名改正，劃分64町，其中大稻埕有9個町，「古街町巡禮—太平町漫遊趣」，有道不完、說不盡的精彩故事， 1.3公里左右的漫遊腳程，造訪三十餘處的歷史景點，其中有許多臺灣第一，引領全臺風騷。蔣渭水文化基金會將自5月28日至7月2日，每周日下午舉辦「太平町漫遊趣」。

基金會執行長蔣朝根表示，太平町俗稱「太平町通」，洋樓街屋林立，總督府視為展現「殖民統治的門面」。1923年4月18日，攝政宮皇太子裕仁「御行啟」太平公學校時，是騎兵護衛坐駕行走的「御道筋」。百年糕餅老店義美起家店就是民主鬥士蔣渭水的大安醫院，也是臺灣文化協會本部，臺灣人自辦的第一份報紙《臺灣民報》總批發處，蔣渭水就在這裡向皇太子請願設立殖民地自治的臺灣議會，成了第一位政治請願犯。

蔣朝根說，義美周圍200公尺的方圓內，可以用一屋一故事來形容。大稻埕最有名的糕餅店寶香齋，同治3年（1864年）創立，其支店位在今歷史建築黑美人大酒家樓下，創辦人余傳臚信主耶穌，嚴守主日，禮拜天休店做禮拜，「寶香齋一禮拜倒一次」，大家都知道星期天買不到寶香齋名點，義美創辦人高番王當時是寶香齋家長（經理）。

緊鄰黑美人的「大千百貨」，是日治時期花園旅館亞細亞大旅社，五開間三層樓希臘山牆矗立，氣派恢弘，騎樓有雙渦卷的牛腿托架，1929年曾有世界旅行家「卜吉比索爾」，下榻於此，蔣渭水安排卜氏在民眾講座演講「世界漫遊及捷克復興」，警察大舉臨監。亞細亞大旅社後方就是大稻埕最大的地主大茶商「發記茶行」的工廠。

蔣朝根分享，穿過義美旁邊的清治時期小巷，經過時代的變遷，仍保留古味。改建過的真聖堂，祭拜孚佑帝君呂純陽，殿前楹柱有詩人、新劇運動家歐劍窗的楹聯。日本戰敗那年，特高警察藉「抗日思想」，逮捕歐劍窗入獄，酷刑拷打冤死獄中，此處曾為「劍窗里」紀念。相距不遠的福興宮，有「太平町三丁目警察官吏派出所及保甲事務聯合事務所」捐獻紀念碑。位在榮町的「菊元」，臺灣最大的百貨公司，創辦人重田榮治列名在捐獻者中。1903年，重田26歲。來臺時，在大稻埕批發布疋買賣而發跡。

蔣渭水文化基金會表示，太平町也曾是臺灣人的書街，與城內日本人的書街本町（今重慶南路）抗衡。蔣渭水的「文化書局」、連雅堂的「雅堂書局」、謝雪紅的「國際書局」，都不是一般書局，各有不同的特色及使命，而蔣渭川的「日光堂」書局就坐落在「文化園丁」王井泉開設的藝文沙龍「山水亭」樓下。山水亭對址是當時臺北市最大的茶商「錦茂行」，店東是爪哇糖王郭春秧，1923年東京大地震，郭春秧慨捐30萬元，那時謝文達的「臺北號」飛機一架才1萬2千元。

大稻埕三大廟宇之中，慈聖宮、法主宮都位在太平町。慈聖宮建於同治3年（1853年），原位在中街與南街的交界處，臨淡水河畔，經過二次搬遷，1914年以原材石重建於太平町，現龍柱、匾額都有落款年代，門楣有「郊行怡和德」同獻的「上下與天地同流」刻字，也就是由洋行怡記、和記、德記獻立。茶商守護神法主公面黑，有紅面、青面二位結拜兄弟，導覽時，三兄弟除蛇妖的故事，讓人聽得津津樂道。

俗諺「太平公，蓬萊嬤，日新是阮孫」，1898年創立的大稻埕公學校有蓬萊、日新、大橋、永樂等曾孫、玄孫，共系出五所公學校，是大稻埕基礎教育的始祖。

太平町也有過一段輝煌的流金歲月，臺灣人第一位齒科醫學博士、第一家臺灣人開設的咖啡廳、全臺最豪華的劇院。茶商、布商、藥種商、戲院、百貨公司、銀樓、結婚嫁妝、喜慶禮品、綢布莊…等櫛比鱗次；在飲食男女方面，有黑美人、五月花、東雲閣…等紅裙侑觴，夜夜笙歌，風花雪月的酒家；如今雖然已斗煥星移，褪下紙醉金迷的外衣，但仍訴說著繁華榮景過眼雲煙的軼事。

最後，蔣渭水文化基金會說，這次的導覽結合太平町知名百年糕餅店導覽，將聞香駐足採購伴手禮，讓悠閒的心以糕點甜蜜生活的每一刻，歡迎上蔣渭水文化基金會FB報名參加。

彰化銀行是臺灣人資金開設最早的銀行，1906年在彰化成立， 1912年在臺北開設分行，此為戰後改建的分行，仍具有古典裝飾風格。(照片來源：蔣渭水文化基金會提供)

正對面為黑美人大酒家，左側為亞細亞大旅社，右側黑色外牆是228事件原爆點天馬茶房。(照片來源：蔣渭水文化基金會提供)

北門外街的福聚宮，左側巷道是清代的福聚街。(照片來源：蔣渭水文化基金會提供)