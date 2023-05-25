日本長野縣發生槍擊事件1女2警死亡 凶嫌躲民宅與警方對峙中

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本長野縣中野市內今（25）日下午4時多發生一起男子持獵槍槍擊事件，造成2員警和1女子死亡。報導指出，行凶男子隨後逃入民宅，目前仍然與警方對峙，警方呼籲附近居民勿外出。

據日媒報導，長野縣警察本部（警局）表示，長野縣中野市江部地區的警方於今天下午4時25分（台灣時間下午3時25分）接獲民眾報案，長野縣北方約30公里的中野市，有一名女子遭男子刺傷，警方隨即趕往現場處理。

隨後，這名男子手持槍械繼續射擊，有2名前往現場的男性員警和附近民眾也遭到槍擊不幸中彈，並與遭到攻擊的女性一同送往醫院救治，最新消息指出，2名員警和1名女子送醫搶救後宣告不治。

警方表示，行凶男子全身穿著迷彩服，戴著迷彩圖案的帽子，並戴著墨鏡和口罩。

警方呼籲當地民眾提高警覺，除非遇到緊急狀況切勿任意外出，並告知當地國中、小的學童就地避難。

日本朝日新聞報導指出，行凶男子隨後逃入民宅，而這戶民宅是中野市議會議長青木正道的住家，目前嫌犯還正與警方對峙中。

在擁有 1.25 億人口的日本，槍枝暴力極為罕見。由於日本擁有極其嚴格的槍枝管制法，也是全球槍枝犯罪率最低的國家之一。

根據日本警察廳的統計，2022 年，日本共發生了 9 起涉及槍枝的事件，包括前首相安倍遇刺案，比前一年減少 1 起，總計造成4人死亡、2人受傷。

在這 9 起事件中，據信有 6 起為幫派和其他團體所為。