強颱瑪娃最快29日發海警 30日離台灣最近 「北轉」角度成關鍵

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）變幻莫測的颱風瑪娃於今（25）日下午2時再度增強為強烈颱風，持續朝菲律賓東方海面移動，氣象局預測其將在下週一（29日）「北轉」朝日本前進，而最接近台灣的時間落在30日左右，屆時發布海上警報機率較高，至於是否會侵台仍需觀察。

根據氣象局今日下午2時的資料顯示，強颱瑪娃的中心位置在北緯14.5度，東經142.8度，以每小時24公里速度，向西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑80公里。

氣象局表示，今年第2號颱風瑪娃，下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2490公里的海面上，向西轉西北西進行，在巴士海峽一帶往北轉朝日本方向移動，雖距離尚遙遠，對台灣天氣無直接影響，不過週末假日起將有長浪出現。

預報員黃恩鴻表示，由於各國模式模擬北轉的時間仍有落差，目前顯示最有可能會落在29、30日之間；若就現有資料來看，預估30日會是最接近台灣的時間點，屆時離鵝鑾鼻約400公里，至於是否會侵台還需要觀察。

氣象局表示，本週六（27日）相對是近期天氣最穩定的一天，各地大多為晴到多雲，高溫普遍為31至33度，感受溫暖偏熱，午後山區有局部短暫雷陣雨，其中南部地區降雨較明顯，東半部地區則雲量較多、有零星短暫陣雨。

下週日（28日）隨著颱風接近，大環境轉偏東至東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，且愈晚降雨機率愈高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週四（29日至6月1日）颱風外圍環流影響，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過雨勢強度要視颱風位置而定，其他地區為多雲到晴，且可能有颱風沉降影響，溫度會再更高一些，且午後山區有局部短暫陣雨。

下週五至下下週日（6月2日至4日）北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；由於第2號颱風未來路徑不確定性較大，提醒民眾多留意氣象局所發布之最新天氣資訊。