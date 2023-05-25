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研究：嚴禁小孩吃零食　恐招來反效果！台灣營養師：把握三準則＋適度解封 有助養成好習慣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/25 19:08
國人健康意識提升，家長對兒童糖分攝取高度警備，當孩子撒嬌哭鬧、吵著要吃甜食飲料時，每每讓爸媽陷入天人交戰。（圖/pixabay）

國人健康意識提升，家長對兒童糖分攝取高度警備，當孩子撒嬌哭鬧、吵著要吃甜食飲料時，每每讓爸媽陷入天人交戰。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國人健康意識提升，家長對兒童糖分攝取高度警備，當孩子撒嬌哭鬧、吵著要吃甜食飲料時，每每讓爸媽陷入天人交戰，對此，營養師程涵宇呼籲家長聰明用「正確挑選、控制份量、假日限定」的「Happy Hour三準則」給得剛剛好，在滿足孩子口慾的同時兼顧營養健康需求。

越禁止，吃越多?!國際研究揭露：父母嚴格限制零食，恐致反效果

程涵宇表示，常遇到家長私訊問有什麼秘方能讓孩子戒掉零食。程涵宇以身為媽咪的角度分享，當孩子越大要完全禁止甜食飲料攝取是一件不容易的事，對飲食的過度限制更可能遭致反效果。國外研究即指出，家長越嚴格的禁止孩子吃零食的家庭，孩子的飲食品質下降，攝取零食等不健康食物的機會反而提升。

如果不能嚴格禁止，又該如何避免孩子吃進過多的糖份與空熱量？程涵宇說明，家長對於甜食飲料的拿捏，最常見「種類」、「份量」、「頻次」等三種類型疑惑。

疑惑1：種類怎麼挑選?

營養師Tips：檢查營養標示，正確挑選避開空熱量

程涵宇分享Happy Hour準則第一步正確挑選。程涵宇提醒，家長除了自己可以透過產品標示確認營養成份外，也應教育孩子正確挑選的方法，避開沒有營養價值的空熱量飲料。以孩童早餐常喝的調味乳為例，應選擇以鮮乳製成、且生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，不僅較新鮮、還能攝取到蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養素，還能喝到鮮乳的新鮮口感。

疑惑2：份量怎麼拿捏?

營養師Tips：參考每日飲食指南建議，把關糖份攝取量

選擇有營養價值的種類外，Happy Hour準則二則是控制份量。程涵宇說明，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若以7-12歲的學童每天2000-2200的熱量建議換算，約為50-55公克的糖份。如果孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長也應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。

疑惑3：頻次怎麼規定?

營養師正解：假日限定，不養成甜食依賴

許多家長常會用甜食、飲料，做為安撫或獎勵小孩。但程涵宇提醒，這樣的習慣可能不知不覺間養成孩子對甜食的依賴，建議家長可以Happy Hour準則三─「假日限定」，來為孩子建立正確的飲食習慣。

此外，正值成長期的孩童每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，因此家長平日仍應選擇鮮乳做為補充鈣質的管道。而調味乳則可在假日帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的美味零食，滿足孩子的口慾與出遊的儀式感。

程涵宇強調，只要聰明把握「Happy hour三準則」，假日適度甜食解封是沒問題的，請爸媽放寬心。

3種空熱量食物應避免

不過程涵宇也提醒，若長期錯誤選擇甜食飲料，確實會對孩子的健康造成負擔，因此挑選時要減少選擇空熱量食物的次數。像是汽水，因為是由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷會干擾鈣的吸收，甚至影響孩童成長發育；奶精奶茶，則是由糖、油組成，濃濃奶香但沒有奶，營養價值低、熱量高，長期攝取容易導致肥胖和脂肪肝的形成；更別說是由糖與色素組成糖果，建議家長應避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果以免影響孩子專注力。
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更新時間 : 2023-05-25 22:19 GMT+08:00

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