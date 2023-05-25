「去風險而非脫鉤」：美國中國經濟關係將重塑，十年內不會明顯削弱

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）中美關係緊繃，外界擔心兩國間經濟破裂無可避免。外煤指出，美中貿易結構已然發生轉變，雙邊經濟關係將在「去風險而非脫鉤」的方針下重塑，包括戰略領域加速脫鉤，企業則將緩慢建立非紅色供應鏈以分散風險，但若無重大地緣政治事件，未來十年內美中關係不會明顯削弱。

《外交事務》雜誌文章指出，外界對於中美經濟脫鉤的憂慮只增不減，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在4月的經濟政策演講中指出，美國支持「去風險（de-risking），而非脫鉤（decoupleing）」，強調美國的出口管制集中在「可能使軍事平衡發生傾斜的技術」，「我們沒有切斷貿易」。上週美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也指出，美國並不尋求與中國完全脫鉤，她警告，這種結果對世界來說「災難性的」、「破壞穩定的」。

事實上，美國及其盟友現在都朝同個基調邁進，如同本月廣島Ｇ7領袖高峰會聯合聲明所提，贊同基於「去風險而非脫鉤」的對中方針。而這個方針最早由歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所提出。

所謂去風險戰略旨在實現三大目標：其一，限制中國涉及國安的戰略部門之能力，如尖端半導體及其他先進技術；其二，透削弱中國對特定市場（包括關鍵礦物）的主導地位，減少北京對西方的影響力；其三，更廣泛分散企業經濟風險，減少中國與西方之間貿易突然中斷的潛在成本。

拜登政府的所採取的策略從根本上調整了西方與中國的經濟關係。詳細言之，在部分戰略領域，例如尖端技術與能源，將脫鉤得更快更遠；在其他領域則可能脫鉤的更慢或沒有。即便供應鏈沒有廣泛的自中國移出，企業也在試圖減輕單點故障可能顛覆整體營運的風險。美國致力於將晶片產線移回國內，以避免台海局勢劣化所帶來的風險即是一例。

美中貿易額創新高？通膨所致、貿易結構已改變

數據證實，美中經濟目前沒有出現整體脫鉤，事實上美中間的貨物貿易於去（2022）年創下6900億美元的歷史新高，中國仍是美國三大貿易夥伴，然而事實是，2022年的貿易增長主要源於通貨膨脹、價格上漲，而根據彼得森國際經濟研究所（the Peterson Institute for International Economics）研究人員波恩（Chad Bown）以及王（Yilin Wang）的研究指出，兩國間的總體貿易增長速度遠低於美國或中國與其他夥伴的貿易。

波恩與王進一步指出，2022年美國對中國的出口比預測低了23%，美中的貿易結構也在發生轉變：美國向中國輸出更多農產品，但減少先進的電子產品在內的工業製品。在去年十月美國新的半導體出口管制生效之前，美方半導體及半導體製造設備出口就已大幅下降。與此同時，因糧食大國烏克蘭與俄國間的戰爭，美國對中國的農產品出口（尤其是大豆）名義價值激增。

美國自中國進口趨勢也產生變化。與2018年6月川普提高關稅時相比，目前美國從世界其他區域的進口額增長38%，中國地區則僅增長7%，比美中貿易戰前的成長趨勢低了18%。

去風險化對中國具體影響？

去風險的策略對進入中國的外國直接投資影響最大。由於新冠疫情以及對地緣政治風險的擔憂，外企對中國的投資驟減近半。此外，在中國的投資也越發集中在少數公司，自2019年來，在中國表現優異的跨國公司持續增資，大幅拉開差距，反之則開使裁員，進入中國市場的外企也越來越少。

與此同時，供應鏈轉移，但速度緩慢。為與紅色供應鏈分割，企業有高度意願將供應鏈轉移到東南亞或墨西哥，然而轉移難度高以致企業行動緩慢（每年僅1％到2％的供應鏈轉移）。此外，這些轉移替代地點也有在地挑戰，例如越南及墨西哥人紅利相對低，印度則有受監管不穩定及基礎建設不完備的問題。

對許多公司而言，現況就是中國市場太大、太有價值，儘管有地緣政治風險，但無法放棄。中國佔全球GDP的5分之1，消費階層高達9億人口，在基礎建設的投資、人力資源以及供應商生態系統的獨特組合使其成為製造強國，因此要去風險就得犧牲收益及效率，脫鉤可謂不切實際。

報導也指出，若無重大地緣政治事件，美國與中國的經濟關係未來十年內不會明顯削弱，但會因去風險化而被大幅重塑。