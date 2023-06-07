〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選

距離明年一月臺灣總統大選進入倒數八個月，民進黨及臺灣國防部應該提防，中國共產黨建立的中國人民解放軍（下稱「共軍」），會藉策略性地操縱無人機擾臺行動，帶給執政黨「雙輸困局」，同時創造無論如何都是有利中共及中國國民黨（下稱「國民黨」）的情勢。

今年以降，中國無人機頻繁接近臺灣空域，帶來威脅。5月11日，共軍的二架無人機飛近臺灣本島，其中一架甚至繞行臺灣本島一周。下圖顯示該架無人機繞臺路徑，以及其它共軍擾臺無人機—彩虹四號CH-4無人機（以棕線標示）、哈爾濱BZK-005無人偵察機（以綠線標示），以及雙尾蠍TB-001無人機（以黃線標示）. —的相關資訊：



(臺灣國防部 圖片)



無偵-7。 (維基百科 圖片)



無偵-10 (維基百科 圖片)

根據可靠消息，無偵-8還未執行過擾臺的任務，但它有可能成為第一個飛越臺灣本島領空的無人機。



無偵-8 (維基百科 圖片)

無偵-8 ​​​​ 特色列述如下：

飛行速度：7,408–8,643 公里／小時

最大飛行高度：50,000 公尺 (160,000 英尺)

航程：最大 5,000 公里

火箭發動機動力：H-6N 或 H-6M型 (最大航程達 8,000 公里)

平均飛行速度每小時8千公里，無偵-8僅需65秒就能從臺灣西岸橫跨到東岸的太平洋，因此要攔截該款無人機飛越臺灣本島，從高空偵察到擊落它，都是極大的挑戰。

除了臺灣，無偵-8對日本、南韓、美國等其它區域成員國，也都構成挑戰。Discord網友曾分享一份關於無偵-8的情報機密，文件聲稱共軍即將部署無偵-8 偵察臺灣和南韓境內軍事活動，近期《美國國防新聞週刊》一篇文章也有同樣論調，並提到該機來自中國安徽的六安空軍基地。



四月Discord聊天室流傳的美國國家地理空間情報局情報機密文件（後已解密）過沒多久被華郵取得 (翻攝畫面)

文件比較共軍無人機的飛行速度及高度：無偵-8 (馬赫 3 及 30,480 公尺)；無偵-7 (馬赫 0.8 及 18,288 公尺)；彩虹四號CH-4 (馬赫 0.2 及 5,487 公尺) ；CAP-01 (馬赫 0.6 及 4,267 公尺)。

無偵-9 (或稱 WZ-2000) 是一款高空長航無人機 (HALE) ，然而與無偵-8相比，無偵-9因為是渦輪噴射動力，航速及飛行高度上，皆不如超音速的偵-8無人機，飛行高度最大只達18,000公尺。



無偵-9 (或稱 WZ-2000) (tvd.im 圖片)

有人指曾看見無偵-9 和共軍高空氣球掛在一起，分析師稱當時應該純屬進行飛航測試，因為沒有地方提到把無人機懸掛在高空氣球上之用途。



這張圖片顯示被氣球懸掛的滑軌架，此狀態和無偵-8 被懸掛在高空氣球上的樣態相近。 (CCTV 翻攝畫面)

把無偵-8 或其它相近的無人機種懸掛在高空氣球上，這樣無偵-8 就能執行航程更遠的任務，因此也能當武器使用。無偵-8 可負載包括偵察設備或是打擊任務中會使用到的傳統或核彈彈頭。

共軍若不想派出去執行飛越臺灣任務的無人機被擊落，飛行高度高及航速極快的無偵-8 無疑是首選。

截至目前為止，共軍曾派飛來臺灣的無人機有哈爾濱BZK-005無人偵察機（4月27日）、雙尾蠍TB-001無人機（5月2日)、彩虹四號CH-4無人機（5月11日），這些機種任何其中之一，都有可能成為共軍願意犠牲掉、誘引臺灣軍方射擊下來的無人機。其中，又以長航時多用途無人機哈爾濱BZK-005被拿來當砲灰的機率最高。

根據華府國防事務分析師 Gerald C. Brown 與資訊分析師Ben Lewis自臺灣及日本國防部公開統計數據所做的整理，哈爾濱BZK-005自2022年9月以降派飛任務平均每月7.6趟次，居中共擾臺無人機出動任務之冠。

哈爾濱BZK-005無人偵察機 (7.6 趟次／月)

BZK-007無人偵察機 (3.3 趟次／月)

彩虹四號CH-4無人機 (3.33 趟次／月)

雙尾蠍TB-001無人機 (2.33 趟次／月)

無偵-7 (2.5 趟次／月)

無偵-10 (1 趟次／月)

根據詹氏軍事資訊網與日本國防部官網資料，BZK-005無人偵察機是唯一一架共軍分別在4月27日及5月2日飛越臺灣領海上空的無人機。

臺灣軍方該如何反制共軍的無人機戰術

臺灣有「地對空 (SAM)」、「空對空」、「艦對空」飛彈，以反制共軍無人機飛越臺灣本島領土的威脅，列示如下：

地對空 (SAM) 飛彈系統

復仇者防空飛彈

檞樹野戰防空飛彈

便擕式防空飛彈

鷹式飛彈

愛國者三型

天弓二型

天弓三型



臺灣中程及長程空中防禦系統 (IISS 圖片)

空對空飛彈系統

AIM-7麻雀飛彈

AIM-9Ｍ響尾蛇飛彈

AIM-9P-4 響尾蛇飛彈

AIM-120C 先進中程空對空飛彈

天劍一型空對空飛彈

天劍二型空對空飛彈

雲母飛彈空對空飛彈

魔法二型空對空飛彈

上述許多系統能夠攔截低空飛行的螺旋槳動力無人機、噴射動力無人機（最大飛行高度在18,288公尺至19,812公尺之間）。若無偵-8飛航高度超過30,480公尺，則這些臺灣手上的空對空飛彈防禦系統都將束手無策，唯一還有一點機會的，可能就是國產地對空天弓三型飛彈系統。

天弓二型最高射程達30,480公尺，這樣的防空能力難以對付一旦飛行超過此高度的無偵-8。

天弓三型最高射程為45,000公尺，尚能應對無偵-8。近期有報導指出，臺灣已成功提升天弓三型的性能，最高射程能擴大至70,000公尺，另研發團隊刻正挑戰最高射程100,000公尺。

臺灣空防下個階段的挑戰，就是要能掌握高性能無人機無偵-8變化多端的飛行方式，才有辦法成功擊落，倘若無偵-8可以避開天弓三型偵測網，那麼就會減低擊落它的機會。

無論從速度、飛行高度及操縱性能上，無偵-8無疑是臺灣防空飛彈系統最難以應對的對手，舉例來說，就四月流傳的美國國家地理空間情報局解密文件來看無偵-8的飛航路線，可以說無偵-8 恐怕有能力逃出天弓三型的金鐘罩。

回到中共無人機應對進退兩難的討論：還有一個問題是，就算是成功擊落，那麼碎片殘骸該如何處理? 共軍可以說無偵-8 沒有飛越臺灣領空，因此指責臺灣無端擊落一架在國際空域上自由飛行的共軍軍用航空器。

而且，碎片殘骸若掉落在臺灣本島或臺灣領海，或飄來臺灣領海，那麼臺灣政府可能得思考，如何應對事件被對岸及國內對手拿來作文章。

共軍高空氣球與無人機

正如今年稍早共軍的高空氣球飄到美國領空，成為全美新聞焦點，美國總統拜登不得不做出應處，臺灣政府應該也躲不掉，必須回應；無論最後中共無人機擾臺的哪套劇本真實上演，臺灣政府不可能假裝沒發生，因為民間、日本國防單位、或是其它地方一定有人會揭露資訊。

假使臺灣政府明知有共軍無人機飛越領空卻無所作為，臺灣人民一定會要求民進黨政府應對，但此時人民已失去對政府的信任。

結語

本文詳述中國共產黨如何利用「灰色地帶戰術」對付臺灣政府，我希望臺灣政府預先模擬好各種可能情境，並研擬應對方案，取得臺灣人民及國際友人的理解與支持。

臺灣政府也許不願擊落共軍的無人機，顧慮會被國內反對黨及中國共產黨拿來作文章，但這樣可能適得其反，反而提高國民黨2024大選贏面。至於中共，則是迫不及待看著民進黨陷入「雙輸困局」。

無論是擊落還是不擊落，中共和國民黨，都能在無人機事件中坐享其成，以下是可能的景象：

什麼都不做：若臺灣政府什麼都不做，國民黨可以說民進黨無能，無法保護臺灣國家安全。

作勢要擊落：若身兼三軍統帥的總統蔡英文下令國軍擊落，那麼國民黨就會說民進黨政府在求戰、不負責任、讓中共有藉口攻擊臺灣。

射擊但沒中：若臺灣軍方確實發射飛彈出去要反制，但卻未擊中，那麼中共更能亳無忌憚地派更多無人機飛越臺灣上空，國民黨就可以說「民進黨政府無能」。

不按牌理出牌：若美國擊落飛越臺灣空域的共軍無人機，臺灣政府也許能避掉中共設局的「雙輸困境」, 而我計畫在另篇文章中討論這可以如何被執行。

臺灣人民得認清事實真相，也需要一位具誠信的領袖來與人民做好溝通，幫助他們了解臺灣正面臨的困境；若是決策者礙於不想製造恐慌而掩蓋事實、怯於果斷做出決定，那麼整個國家都會陷入衝突的風險、甚至是最壞的情況，也就是戰爭中吃下敗仗。

「無人機擾臺」只是中共設局給民進黨「雙輸困局」之其中一例，但臺灣政府也要提防未來其它可能令政府進退兩難的情境，做出應處，像是做足民眾教育及溝通，避免讓對手從接下來的選舉中，取得政治紅利。

讓我們期盼臺灣政府告訴人民真相、適當應處對岸的軍事進犯、幫助人民做好各種準備、並與其它國家合作反制中共的各種戰術；若是視若無睹，將帶給臺灣及全球人民夢魘。