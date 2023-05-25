小小家園設計師！2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽成績揭曉

由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽成績揭曉，歷經嚴謹評選，共選拔出全國賽413件、國際賽257件優秀作品。所有得獎作品將於6月10日起透過線上展覽公開，後續也將在臺北、高雄舉辦實體展覽，歡迎所有大小朋友踴躍參觀。

呼應聯合國永續發展目標第11項「永續城鄉」，2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽主題為「小小家園設計師」，鼓勵老師引導小朋友，從自身生活所在區域環境，了解氣候變遷與城鄉發展的關聯，進一步思考人與地球的關係，進而珍惜自然與人文環境，付諸行動守護美麗家園。

TAISE董事長簡又新大使表示，基金會自2009年起舉辦氣候變遷繪畫比賽，目的希望學生從小建立永續生活意識，歷屆主題涵蓋飲食、森林、海洋等。今年配合國家2050淨零目標推動「生活轉型」，特別期待藉由比賽，激發學生想像未來居住環境與生活行為，「不見得要成為建築師或設計師，但可以一起探討未來的方向。」

TAISE統計，今年比賽共收到5916件作品，參賽者來自全台22縣市、以及包括台灣在內全球21個國家地區國中小學生。歷經初賽、複賽和決賽三階段評審，評選出各組前三名、優勝、佳作與入選作品。

自第一屆起就參與評審工作，高年級與國中組評審長、方舟生態藝術執行長楊恩生肯定，今年因為主題貼近學生生活，多數作品的表現都很自由流暢，無論創意或構圖、繪畫技巧也都相當扎實，令評審們難以割捨。

同樣參與評比多年，中低年級組評審長、臺陽美術協會理事長吳隆榮也讚許，從參賽作品可以看到學生們對環境的關心，透過畫作呈現對所在地方綠化、建築、交通的觀察和解決問題之道，結合兒童美育和環境教育，非常有意義。國立臺北教育大學藝術與造形設計學系名譽教授林曼麗特別感謝指導老師的投入，「看得出來，經過熱心老師比較多指導的作品，完成度會比較高。」

評審、台北當代藝術館長駱麗真觀察，從參賽作品中，可以看出學生們大多能從自己平常熟悉的街道或身旁事務出發，將觀察的內容放入繪畫中，並盡力運用不同的想法技巧、透過自己熟悉的媒材表現出來，都是很好的嘗試。插畫家王春子也說，這次很多作品中都畫了房子，但有的充滿動物、有的可以移動、或被綠樹包圍，相當可愛。

不過評審、插畫家洪添賢更鼓勵參賽者未來可以更大膽發揮創意，「除了北極熊，還可以畫什麼呢？」台灣設計研究院長張基義也提到，地球的永續議題很多、表現方法也很多元，希望未來有更多跨領域、跨世代與跨專業者一起共創，為未來地球找出新的解方。

親身參與評審過程，國土規劃主管單位、內政部營建署城鄉發展分署長林秉勳印象深刻，來自不同地區的作品，確實可以看到不同地方的特色。像是台東、花蓮等地孩子的畫作中，大多充滿藍色海洋色調，可以感覺出來他們對環境有一定認識、而且強烈想要守護家園的意念，期待後續可以再更深入帶領學生關懷在地需求，進而行動參與維護改善。

TAISE預告，今年氣候變遷國中小繪畫創作比賽預定7月8日舉行頒獎典禮，獲得全國賽前三名與優勝的作品後續將結合七月21-23日在臺北世貿一館「亞太永續博覽會」實體展出。八月起也將分別在臺北捷運地下街文藝廊(忠孝復興南側)、新光三越高雄左營店巡迴展覽。

評審詳細審視作品並討論。（照片由TAISE提供）