在巴塞隆納奎爾公園與JC Cat於繽紛花磚下捉迷藏 六福萬怡全新鳥籠下午茶帶你踏上盛夏的西班牙

台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧將於6月5日至8月底，推出全新一季「JC CAT鳥籠下午茶」，除了將巴塞隆納著名景點奎爾公園搬到六福萬怡，打造七彩奪目的馬賽克磁磚拼貼牆外，本季餐食也十分絢麗吸睛，包含當地酒館必吃的各式經典塔帕斯(Tapas)，有奶油起司、香辣紅椒、橄欖油香煎等多種風味，還有西班牙著名甜品巴斯克乳酪蛋糕、卡達拉娜布蕾凍等，全套雙人下午茶售價1,380元+10％，每款鹹食、甜點各2份，共24份精緻點心，並搭配2杯270元以下的飲品，賓客也可補差價享用期間限定特調飲品「桑格利亞」、「微醺喵喵」與「西班牙雪山」。

「JC CAT鳥籠下午茶」繽紛彩夏西班牙 6/5起新上市

各種風味塔帕斯一次吃，著名甜點巴斯克乳酪蛋糕、卡達拉娜布蕾凍不容錯過

每季推出異國午茶擄獲眾多粉絲的六福萬怡The Lounge大廳酒吧，全新一季「JC CAT鳥籠下午茶」將以繽紛彩夏西班牙為題，帶領賓客前往熱情洋溢的西班牙夏日午後，深入街頭品嘗當地美食，不僅餐廳牆面以奎爾公園五彩繽紛的花磚圖騰1比1設計外，本次下午茶所使用的杯墊，也以特殊的花磚造型繪製，賓客可於品嘗完後將杯墊帶回家做紀念。

而講到西班牙著名的鹹食小點，塔帕斯絕對是最為指標性的代表之一，本季套餐一次共獻上3款各具風味與不同料理方式烹調的塔帕斯，包含最經典的「橄欖油大蒜蝦」，以橄欖油香炒蒜頭、辣椒為基底，再加入百里香及月桂葉融合香草氣息製成香料油後油煎白蝦，再與清爽的節瓜及橄欖一同串起平衡風味。「辣味章魚」則可品嘗到紅椒粉獨有的香氣，與白酒及各式辛香料一同燉煮入味，起鍋後再以橄欖油二次香煎至金黃微焦，鎖住章魚的鮮甜滋味，吃起來十分彈牙有嚼勁。而「加泰隆尼亞農夫麵包襯風乾火腿」是以蒜末橄欖油拌炒牛番茄並打成泥狀抹醬，塗抹酥烤過的歐包上，再點綴奶油起司及帕瑪森火腿。其他鹹食還有點綴巴薩米克醋「蕃茄干貝冷湯凍」、西班牙獨有的「白醬可樂餅」與「馬鈴薯恩利蛋」。

此外6款甜點包含時下最流行的糕點「巴斯克乳酪蛋糕」，口感彷彿真的乳酪般潮濕鬆軟，主廚除了遵循經典風味外，更特別置換了配方比例，使用玉米粉讓口感更加滑順，與經過烘烤呈現焦糖色微硬的外皮，形成對比。酸甜的「卡達拉娜布蕾凍」是西班牙加泰羅尼亞地區的傳統點心，結合了當地盛產的柳橙跟檸檬，堆疊出爽口的香氣製成布蕾凍，再於底部墊上巧克力沙布列餅乾增加豐厚爽脆口感。另外還有以當地辛香料製成的特色甜品，氣息較為剛烈的「肉桂風味雪球餅乾」吃起來酥鬆香軟，而「紅椒瑪德蓮」吃起來甜鹹適中，別有一股獨特的煙燻味，搭配66%苦甜巧克力更增添了層次。最後兩款點心則是本季顏質擔當，「焦糖奶油馬卡龍」將西班牙國旗配色融入設計，黃色的內餡為焦糖奶油風味，使用濃郁焦香的太妃糖拌入少許海鹽，使其甜香交織、相互烘托。此外「卡士達泡芙」以非油炸的泡芙結合吉拿棒意象設計，延續吉拿棒經典的水滴造型，軟綿的口感再外層上沾附杏仁巧克力與草莓巧克力並點綴乾燥草莓碎粒，讓視覺更為繽紛。

除了大快朵頤各種當地特色小吃外，本季更推出三款限定特調，其中「桑格利亞」為西班牙著名國酒，以新鮮水果為基底再帶點適合夏季啜飲的氣泡口感，冰涼滋味好不暢快。若不適飲酒也可參考無酒精的「微醺喵喵」，將清爽檸檬汁結合通寧水，酸甜中融合無酒精的麥芽啤酒花，在夏季大口暢飲，絕對透心涼。第三款「西班牙雪山」則是著名的西班牙拿鐵，以甜蜜的煉乳加入牛奶冰砂做成基底，再附上一杯濃醇濃縮咖啡，搭配下午茶的點心十分對味。