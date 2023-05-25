新北592技藝市長獎頒獎！首推人才永續百萬獎學金　在地培育頂尖人才

因應疫情睽違3年，全國規模最大、職群最豐富完整的新北市111學年度適性生涯技藝領航表揚活動，今(25)日在新北市政府多功能集會堂舉行，市長侯友宜親自出席頒發新北技職界的市長獎，計592位師生獲獎，用行動鼓勵所有得獎師生。
市長侯友宜表示，台灣最具競爭力的是專業人才，而人才培育奠基於教育，新北市以扎實技職教育策略，除4年8億翻倍投資技職教育，更推出全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書；另外，這次更宣布「新北頂尖人才永續獎學金」計畫，凡國中技藝競賽前三名學生，在地就讀新北學校，每人一萬元，預計超過百萬獎學金，同時強調新北23所技職學校校校頂尖、首創金手培訓計畫及每年百名師生國際見學、百萬獎金推動技職雙聯學制、結合科大及產業推動升學就業邁向100%等，以優質教育品質，培養世界頂尖人才。
今日活動表揚除了國中技藝競賽獲獎學生467人、競賽指導老師代表3人、技藝教育績優師生77人、技藝推動績優學校7所、還有全國唯一生涯卓越領航員獲獎38位教師，頒獎規模全國最大。同時新北市於111學年度全國技藝教育績優師生獲獎數更是連續兩年全國最多，以及連續五年榮獲教育部技職教育評鑑最高榮譽優等獎。
正德國中今年有7位選手榮獲競賽主題第1名，成績歷年最佳，其中分別獲得花藝、植物繁殖主題第1名的9年級連羽喬及蔡宜安是同班同學，兩人經常實地觀察植物，也一起鑽研花卉果樹的圖片，培訓過程雖不輕鬆，但2人都異口同聲說，唯有堅持，才不會辜負自己的初衷。另外，同校獲得機車基本認識主題第1名的9年級陳政穎也提到，每次上技藝班都很期待，讓他找到學習自信和熱情，很開心能為校爭光。
板橋國中9年級張聲佑同學從小受擔任廚師的父親影響，對餐飲有濃厚興趣，就讀國中後開始為家人下廚烹飪。他提到，培訓過程中常練到肌肉疼痛、切到手指，但在父親和師長的教導及鼓勵之下，持續努力，最終脫穎而出獲得中式麵食加工第1名。
從小是阿嬤帶大，就讀平溪國中9年級的李承霖在培訓過程中經歷多次挫折，但仍努力不懈爭取各種練習機會，甚至假日也在家反覆練習，最終獲得飲料調製實務主題第1名。他開心地說，自己最希望能親手幫阿嬤現場調製一杯飲料！
值得一提的是，獲得烘焙主題的中和國中9年級林玟彤同學，同時也是技藝教育績優學生，母親是中正國中資料組長廖婕絲，也獲選新北市暨全國技藝教育績優教師，母女雙雙獲獎同台接受表揚，蔚為佳話。廖組長表示，不是每個孩子都適合走學術路線，最重要的是適才適所，今年能和孩子一同獲獎，是最特別的母親節禮物。林同學也說，因為自己喜歡動手實作，畢業後將朝技職方向發展，未來想創業開連鎖甜點店。
教育局長張明文表示，新北市積極推動技藝教育，開設國中技藝班、技藝性社團、新興產業試探及寒暑假育樂營等活動，每年提供超過4萬人次參加，全面落實孩子適性發展，培養專業技職人才。
侯友宜市長與技藝競賽各主題第1名學生合照。（照片來源：新北市教育局提供）
中正國中資料組長廖婕絲(左)、中和國中9年級林玟彤(右)，母女雙雙獲獎，同台接受表揚，蔚為佳話。（照片來源：新北市教育局提供）
侯友宜市長(左)頒贈新北市暨全國技藝教育績優教師予中正國中資料組長廖婕絲(右)。（照片來源：新北市教育局提供）
侯友宜市長(左)頒贈技藝教育績優學生獎項予中和國中9年級林玟彤(右)。（照片來源：新北市教育局提供）
侯友宜市長(左)頒贈飲料調製實務主題第1名予平溪國中9年級李承霖(右)。（照片來源：新北市教育局提供）
侯友宜市長(左)頒贈花藝、植物繁殖主題第1名予正德國中9年級連羽喬(右)。（照片來源：新北市教育局提供）