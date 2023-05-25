新北592技藝市長獎頒獎！首推人才永續百萬獎學金　在地培育頂尖人才

因應疫情睽違3年，全國規模最大、 職群最豐富完整的新北市111學年度適性生涯技藝領航表揚活動， 今(25)日在新北市政府多功能集會堂舉行， 市長侯友宜親自出席頒發新北技職界的市長獎，計592位師生獲獎 ，用行動鼓勵所有得獎師生。

市長侯友宜表示，台灣最具競爭力的是專業人才， 而人才培育奠基於教育，新北市以扎實技職教育策略，除4年8億翻 倍投資技職教育，更推出全國首部「新北NO.1技職6.0」 技職教育政策白皮書；另外，這次更宣布「 新北頂尖人才永續獎學金」計畫，凡國中技藝競賽前三名學生， 在地就讀新北學校，每人一萬元，預計超過百萬獎學金， 同時強調新北23所技職學校校校頂尖、 首創金手培訓計畫及每年百名師生國際見學、 百萬獎金推動技職雙聯學制、結合科大及產業推動升學就業邁向10 0%等，以優質教育品質，培養世界頂尖人才。

今日活動表揚除了國中技藝競賽獲獎學生467人、 競賽指導老師代表3人、技藝教育績優師生77人、 技藝推動績優學校7所、還有全國唯一生涯卓越領航員獲獎38位教 師，頒獎規模全國最大。同時新北市於111學年度全國技藝教育績 優師生獲獎數更是連續兩年全國最多， 以及連續五年榮獲教育部技職教育評鑑最高榮譽優等獎。

正德國中今年有7位選手榮獲競賽主題第1名，成績歷年最佳， 其中分別獲得花藝、植物繁殖主題第1名的9年級連羽喬及蔡宜安是 同班同學，兩人經常實地觀察植物，也一起鑽研花卉果樹的圖片， 培訓過程雖不輕鬆，但2人都異口同聲說，唯有堅持， 才不會辜負自己的初衷。另外，同校獲得機車基本認識主題第1名的 9年級陳政穎也提到，每次上技藝班都很期待， 讓他找到學習自信和熱情，很開心能為校爭光。

板橋國中9年級張聲佑同學從小受擔任廚師的父親影響， 對餐飲有濃厚興趣，就讀國中後開始為家人下廚烹飪。他提到， 培訓過程中常練到肌肉疼痛、切到手指， 但在父親和師長的教導及鼓勵之下，持續努力， 最終脫穎而出獲得中式麵食加工第1名。

從小是阿嬤帶大，就讀平溪國中9年級的李承霖在培訓過程中經歷多 次挫折，但仍努力不懈爭取各種練習機會， 甚至假日也在家反覆練習，最終獲得飲料調製實務主題第1名。 他開心地說，自己最希望能親手幫阿嬤現場調製一杯飲料！

值得一提的是，獲得烘焙主題的中和國中9年級林玟彤同學， 同時也是技藝教育績優學生，母親是中正國中資料組長廖婕絲， 也獲選新北市暨全國技藝教育績優教師， 母女雙雙獲獎同台接受表揚，蔚為佳話。廖組長表示， 不是每個孩子都適合走學術路線，最重要的是適才適所， 今年能和孩子一同獲獎，是最特別的母親節禮物。林同學也說， 因為自己喜歡動手實作，畢業後將朝技職方向發展， 未來想創業開連鎖甜點店。

教育局長張明文表示，新北市積極推動技藝教育，開設國中技藝班、 技藝性社團、新興產業試探及寒暑假育樂營等活動，每年提供超過4 萬人次參加，全面落實孩子適性發展，培養專業技職人才。

侯友宜市長與技藝競賽各主題第1名學生合照。（照片來源：新北市教育局提供）

中正國中資料組長廖婕絲(左)、中和國中9年級林玟彤(右)，母女雙雙獲獎，同台接受表揚，蔚為佳話。（照片來源：新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒贈新北市暨全國技藝教育績優教師予中正國中資料組長廖婕絲(右)。（照片來源：新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒贈技藝教育績優學生獎項予中和國中9年級林玟彤(右)。（照片來源：新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒贈飲料調製實務主題第1名予平溪國中9年級李承霖(右)。（照片來源：新北市教育局提供）

侯友宜市長(左)頒贈花藝、植物繁殖主題第1名予正德國中9年級連羽喬(右)。（照片來源：新北市教育局提供）