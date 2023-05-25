台北遠東香格里拉上海醉月樓翻玩老滋味 經典名菜創意新風貌

位於台北遠東香格里拉39樓上海醉月樓，由超過30年廚齡的賴忠舜主廚掌杓，提供精緻本幫菜品與精選川味及台菜、私人包廂與高樓景觀，是許多政商名流聚會首選。賴主廚傾畢生功夫絕活設計新一季菜色，重新詮釋多道經典名菜，例如鹹香雙味三黃雞、香酥胭脂鴨、蔥燒青甘下巴、鮑魚鮮汁燒豆腐、鯗魚紅燒肉等，以傳統老上海為本，融會浙、川菜等中華料理烹調技法與當代食藝潮流並賦予創新風味，從開胃前菜、蝦蟹魚鮮、肉類、湯品、麵點到甜點多達40道新菜，帶來耳目一新的中華食尚體驗，訂位電話：（02）7711-2080。

主廚推薦菜餚：

鹹香雙味三黃雞 (580元)

三黃雞是一道著名的滬式前菜，主廚選用台灣的文昌雞雞腿，以蔥薑水煮保留雞肉鮮甜原味且肉質滑嫩多汁，皮肉間呈現晶瑩肉凍，主廚還特別準備兩種醬汁搭配，一款是鹹香的蔥油醬、另一款則是川味麻辣醬，香辣開胃，讓食客品嘗多重風味。

香酥胭脂鴨 (980元)

另一道以滬式香酥鴨為創作靈感的「香酥胭脂鴨」，主廚將原本先蒸後炸、整隻鴨上桌再拆肉享用的傳統作法改良，先以花椒與鹽炒成自製花椒鹽，塗滿鴨身裡外醃漬入味，再蒸至鬆軟，去骨拆肉成絲後拌入蔥花調味，鋪在腐皮間油炸後切成小塊，酥脆腐皮內裹著鮮嫩鴨肉絲，單吃已令人垂涎，還可蘸甜麵醬或夾著台式刈包享用，經典老菜創新吃法，展現新派上海菜的食尚雅趣。

百香蓮藕花 (380元)

這道賴主廚的創意爽口前菜是以蓮藕切成薄片汆燙，加些許鹽和白醋防止氧化，再用冰水冰鎮增添藕片爽脆口感，瀝乾後拌入新鮮百香果，鮮麗色澤且酸甜誘人，蓮藕含有豐富纖維、維生素和礦物質，而百香果則富含維生素C和抗氧化劑，是一道美型美味的營養開胃菜。

鮑魚鮮汁燒豆腐 (1,480元)

主廚選用南非12頭鮑魚，以蠔油、醬油、糖與豆腐、花菇一起紅燒，充滿鮑魚濃郁海味，而先炸過的豆腐與花菇不僅外酥內嫩更添香氣，巧思堆疊出立體造型，形色味兼備。

蔥燒青甘下巴 (1,480元)

主廚選用肉質鮮嫩細緻的日本青甘下巴，先油炸過鎖住魚肉原味並增加外皮酥香，再將蔥白與蔥綠分別炸成金黃色，以紅燒手法入味，這道菜餚相當考驗師傅火候功力與時間掌控，才能保持魚肉口感恰到好處。

青翠黃魚羹 (每位380元)

這道以浙江菜中著名的宋嫂魚羹為靈感，加入了菠菜泥呈現翠綠色澤，不僅增添形色之美，也豐富了營養價值，湯底則以黃魚肉和魚骨熬煮而成，再加上豆腐與薑、蒜提味，起鍋前打入蛋白花，鮮美爽口帶著迷人海味，讓這經典名湯有了嶄新滋味。

鯗魚紅燒肉 (680元)

這道色香味皆誘人的上海紅燒肉，亦是經典中的經典，展現濃油赤醬的本幫風味。主廚為了增添紅燒肉多層次風韻，特別加入鯗魚取其鹹香海味，「鯗魚」是浙江沿海一帶常見醃製曬乾的魚乾，主廚選用鱈魚肉製成的鯗魚，先用熱水浸泡處理後，與五花肉一起紅燒烹調而成，鹹鮮的鯗魚口感彈牙，與濃郁軟嫩的紅燒肉形成鮮明對比又相互輝映，海陸雙味令人齒頰留香，回味再三。

黑蒜杏菇和牛粒 (1,880元)

賴主廚擷取中華料理中的天津地方名菜「黑蒜子牛肉粒」，並將食材升級為油脂更豐腴的日本鹿兒島A4和牛，先用60度冷油泡煮和牛粒與杏鮑菇至7分熟，再與黑蒜、蔥段用蠔油和些許醬油一起爆炒，黑蒜富含多種營養素，融合經典美味與健康概念，噴香下飯。

脆香蒜辣豬腳 (1,080元)

顛覆傳統「上海硝豬腳」先醃漬再蒸至軟爛，主廚融入西式「德國豬腳」概念加入川式調味創作這道中西合璧的佳餚，將整隻帶骨的豬腳，先蒸熟後取肉切片酥炸，再加上蔥、薑、蒜、花椒、辣椒和主廚獨門川味辣醬爆炒，酥脆外皮與彈嫩肉質香氣四溢且麻辣夠味！鹹、香、辣的奔放口感，連骨邊肉都讓人吮指回味，是一道不容錯過的極品美饌！

跳跳肉窩窩頭 (880元)

跳跳肉窩窩頭是另一道主廚創意佳餚，五花肉丁、豆干丁、豆豉、青椒、紅辣椒等色彩繽紛的各色食材，經大火爆炒後裝入炸至金黃色的窩窩頭裡，一口吃出新鮮美味和豐富口感。

金棗紅豆抹茶鬆糕花 (一個160元)

主廚將傳統上海鬆糕創新升級成金棗紅豆抹茶鬆糕花，光是精心製成的典雅花形，就令人一見傾心，一入口鬆軟糯滑的糯米糕輕柔地融化舌尖，甜而不膩的紅豆與金棗的酸甜呼應，鬆糕底部則襯上帶著微苦的抹茶，茶香餘韻豐富了層次口感，是餐後必點的絕美甜品。