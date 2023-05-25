臺灣證交所：創新板熱度持續攀升　合格投資人戶數即將叩關20萬

繼4月份合格投資人戶數一舉突破歷史新高19.5萬戶後，在證交所舉辦之「創新板合格投資人推廣獎勵活動」加持，以及更多優質生力軍加入創新板行列之帶動下，積極提升市場參與者對創新板之認同度，迅速受到投資大眾的熱烈迴響，單周活動登錄戶數已逼近1,600戶，全市場合格投資人戶數20萬戶突破在即！

4月份抽獎活動，已於本（5）月15日以電腦抽獎程式自全部活動登錄名單中，抽出100名千元禮券及6名iPhone 14幸運得主。只要20萬戶目標達成，證交所隨即再加碼，每月抽出乙台Gogoro Delight豐富大獎，以回饋廣大投資人的支持。

證交所表示，這次「創新板合格投資人推廣獎勵活動」活動期間自2023年4月起至12月止，抽獎活動內容豐富，共計推出千元禮券月月抽、iPhone加碼抽及Gogoro大方送等三重回饋抽獎獎勵方式，獎項包含Gogoro Delight電動機車、最新型iPhone 14 Pro 128GB手機及隨心享樂券等百萬好禮，鼓勵投資人相邀一起加入臺灣創新板大家庭，以贏得更多中獎機會。

即日起至年底合格投資人只要登錄活動網站及上傳風險預告書，多項超值好禮就有機會帶回家，趕快聯絡你的營業員，手刀登錄去！

相關活動詳情已公布在證交所網站「首頁>臺灣創新板>創新板合格投資人推廣獎勵活動專區」項下，投資人亦可掃瞄下方QR code直接進入活動網頁。

證交所溫馨提醒：該活動獎項通知一律由本案合作廠商英科資訊科技有限公司，以電子郵件發送至中獎人登錄輸入之通訊電子郵箱，如接到任何可疑詐騙的電話，請立即電洽本公司。