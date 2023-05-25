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台灣觀光亮點獎活動開跑！台南推最美水岸聚落　鹽水富含人文歷史

台南市政府：鹽水是臺灣早期的第四大城，因地形略微彎曲狀似新月，故又稱月津，舊時曾有「一府二鹿三艋舺四月津」的俗諺，早期是個繁華的商業中心

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/25 16:31
台灣詩路照片。（照片由鹽水區公所提供）

台灣詩路照片。（照片由鹽水區公所提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）鹽水是台灣早期的第四大城，近年來在台南市政府團隊共同推動建設下，以月津港為核心，打造出環狀水岸場景，獲得交通部觀光局票選經典小鎮，台南市政府表示，5月正是阿勃勒花開的時節，遊客可沿著「糖鐵自行車道」騎單車、邊享受徐徐的微風、邊欣賞車道旁浪漫的黃金雨。

台南市長黃偉哲表示，每年春節期間在鹽水舉辦的月津港燈節與鹽水蜂炮享譽國際，吸引了全國甚至國外旅客前來一睹風采， 6.85公里的月津港水岸綠廊，串聯了水岸公園與聚落紋理關係，整修完成百年糖鐵車站-鹽水車站透過自行車道與岸內糖廠重新連結，讓人們得以探知鹽水港制糖株式會社當年的風采，岸內影視基地也正如火如荼的分區建設中，電影「斯卡羅」、電視劇「嘉慶君遊台灣」、「牛車來去」都有在此地拍攝，在熱鬧的月津港燈節之後，也值得大家另外安排時間來鹽水，好好品味小鎮的人文歷史、街區巷弄與水岸美景。

台南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，5月是阿勃勒花開的時節，遊客除可選擇搭公車棕幹線從新營一路玩到鹽水外，也可以騎上單車踩踏在「糖鐵自行車道」邊享受徐徐的微風、邊欣賞車道旁浪漫的黃金雨，到達鹽水可參加免費的「鹽水月港漫遊」導覽行程，跟著導覽老師走訪橋南老街、月津港親水公園、永成戲院、八角樓、鹽水天主堂等鹽水著名的景點，深度認識各各景點的風貌與歷史，一窺老城鎮昔日風華，也可造訪「月之美術館」看看懷舊街弄與老屋如何在藝術家的巧手下重新展現，若對鄉土文學有興趣則不能錯過「台灣詩路」，走在詩路中一邊回顧台灣百年來鄉土文學的風貌，徜徉在文學與景觀交織而成的美景。

台南市政府觀光旅遊局表示，文化巡禮完後，別忘了好好祭祭五臟廟，有名的鹽水意麵、豆簽羹、西瓜檸檬汁、冬瓜茶、肉圓等，都值得好好品味一番，點心來一碗鹽水姻緣冰，除了讓身體都涼起來，桃花運也可以旺旺來。此外，交通部觀光局「觀光亮點獎」(2023年5月12日-6月30日)票選活動目前正熱展開中，誠摯邀請大家為「鹽水-月津港燈節及月之美術館」每天投下神聖的一票，讓這個藝術小鎮能為更多人所熟知。

鹽水是台灣早期的第四大城，因地形略微彎曲狀似新月，故又稱月津，舊時曾有「一府二鹿三艋舺四月津」的俗諺，早期是個繁華的商業中心，近年來在台南市政府團隊共同推動建設下，以月津港為核心，向外延伸開闢多座公園，終合而成連續公園綠帶，並打造出環狀水岸場景，不但讓鹽水獲得交通部觀光局票選經典小鎮，更讓鹽水成為全國最美麗、最有味道的水岸聚落。

台灣觀光亮點獎活動開跑！台南推最美水岸聚落　鹽水富含人文歷史

月之美術食。（照片由鹽水區公所提供）

台灣觀光亮點獎活動開跑！台南推最美水岸聚落　鹽水富含人文歷史

八角樓。（照片由台南市政府觀光旅遊局提供）

台灣觀光亮點獎活動開跑！台南推最美水岸聚落　鹽水富含人文歷史

鹽水阿勃勃。（照片由鹽水區公所提供）

台灣觀光亮點獎活動開跑！台南推最美水岸聚落　鹽水富含人文歷史

月津港。（照片由台南市政府觀光旅遊局提供）
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更新時間 : 2023-05-25 18:20 GMT+08:00

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