【更新】台灣遊客所乘遊覽車在南韓濟州島與卡車擦撞　旅天下:7位受傷旅客均已返回飯店　

更新時間: 2023-05-25 17:49

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）一輛載有台灣旅客的巴士在韓國濟州島與卡車擦撞。旅行社業者今天說，共有7名台灣旅客受傷，都已出院返回飯店，目前平安，將協助後續醫療及保險相關事宜。

朝鮮日報、首爾經濟日報等韓國媒體報導，一輛載有台灣觀光客的巴士在濟州島與一輛傾卸卡車發生擦撞事故，司機與車上乘客送醫，包括34名台灣遊客。

出車禍的團體是由旅天下聯合國際旅行社帶團，旅天下今天發布聲明表示，該團為5月24日出發濟州島4日行程，包含領隊在內共計34人，今天上午於濟州島東部遭違規車輛碰撞，旅行社已在第一時間啟動緊急應變機制，並由濟州島當地地接社及工作人員提供必要協助。

旅天下指出，已將受傷旅客送往醫院治療，這次受車禍影響受傷的旅客共7人，現皆已出院返回飯店，其餘旅客也已在飯店休息，目前一切平安，將持續關注旅客傷勢，並協助後續醫療及保險相關事宜。

交通部觀光局也表示，濟州島車禍團體共34人（含旅客33人、領隊1人），旅遊期間5月24日至5月27日，事故造成7人輕傷已接受治療。

觀光局指出，旅行社已投保旅行業責任保險，觀光局請旅行社妥善處理旅客照護事宜，並適時給予必要協助。

首次發稿: 2023-05-25 16:06

台灣遊客所乘遊覽車在南韓濟州島與卡車擦撞 34人送醫

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）韓國媒體報導，一輛載有台灣觀光客的巴士在濟州島與一輛卡車發生擦撞事故，司機與車上乘客送醫，包括34名台灣遊客。

朝鮮日報等韓媒報導，濟州東部警察署和濟州消防本部接獲報案得知當地時間上午10時30分左右，在濟州市朝天邑善化路一處十字路口附近，發生一輛出租巴士與傾卸卡車擦撞事故。

中央社報導，這起事故造成巴士上36人送醫，包括34名台灣籍遊客、1名導遊與1名巴士司機，駕駛卡車的50多歲司機也被送往醫院。

警方表示初步確認無人重傷，兩名司機均無酒駕。