Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

今年第2次！台灣蘋果西打又出現不明沉澱物 產線全面停工

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/25 15:26
蘋果西打又被發現有不明沉澱物。（中央社檔案照）

蘋果西打又被發現有不明沉澱物。（中央社檔案照）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）繼4月蘋果西打的沉澱物被驗出黴菌和酵母菌後，日前又被發現有不明混濁物，桃園市衛生局日前再度稽查、停工2產線，限期內未改善最高可罰新台幣2億元。

知名飲料「蘋果西打」由大西洋飲料股份有限公司生產，2018、2019年出現不明沉澱物，今年又被爆料3月生產的生產飲料時水質不符規定、出現不明沉澱物。

桃園市政府衛生局4月21日至廠房稽查，抽查成品發現白色不明沉澱物，以及管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等生產製程缺失，當時即命有疑慮的1號產線停止作業並限期改善。

5月18日桃園衛生局接獲新北市衛生局來文通知，在蘋菓西打產品檢驗出沉澱物，因此5月19日再度前往平鎮廠查核，現場有2號及3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁情形，恐有污染食品之虞。

衛生局說，已命2號及3號產線暫停作業至改善完成，如屆期未能改善完成，將依食品安全衛生管理法裁罰6萬元至2億元罰鍰；由於平鎮廠僅有3條產線，這次再停2產線後，已是全廠停工。

衛生局也說，4月份稽查抽驗1250ml及2000ml共6件，結果驗出黴菌、酵母菌，但該項產品至今廠方及衛生單位無接獲消費者投訴飲用後有酸敗或腸胃症狀等情形。
蘋果西打

相關新聞

你喝到了嗎？蘋果西打驚傳有沉澱物！桃園衛生局查廠：管線生鏽斑駁 封存82.3公噸
你喝到了嗎？蘋果西打驚傳有沉澱物！桃園衛生局查廠：管線生鏽斑駁 封存82.3公噸
2023/04/21 19:21
新北衛生局稽查 蘋果西打問題產品7 通路已全下架
新北衛生局稽查 蘋果西打問題產品7 通路已全下架
2019/08/26 10:19
台灣蘋果西打下架回收166萬瓶
台灣蘋果西打下架回收166萬瓶
2019/08/24 00:48
蘋果西打變質事件 新北市開罰100萬元
蘋果西打變質事件 新北市開罰100萬元
2018/11/14 20:44
蘋果西打部分產品異常　即日起可退換貨
蘋果西打部分產品異常　即日起可退換貨
2018/11/13 14:17

更新時間 : 2023-05-25 18:20 GMT+08:00

最受歡迎

台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
【更新】「瑪娃」颱風一度減弱為中颱　吳德榮：仍會增強漸達顛峰•對台灣威脅不可小覷
【更新】「瑪娃」颱風一度減弱為中颱　吳德榮：仍會增強漸達顛峰•對台灣威脅不可小覷
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣