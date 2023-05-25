【專訪創辦人】香港指標畫廊季豐軒亂世中寧靜優雅　為何趙無極前妻謝景蘭緊抓台灣藏家心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）季豐軒創辦人季玉年分析20世紀法籍華裔女性藝術家謝景蘭畫作，為什麼這位女性藝術家身價能在近年高漲10倍？

香港具代表性畫廊季豐軒專注於20世紀及亞洲當代藝術，首度參加甫落幕的2023台北當代藝博會，創辦人季玉年此行帶來謝景蘭、李華弌等創作，及新簽下的藝術家南美洲已故藝術家Oswaldo Vigas及北京藝術家白明來試水溫，更宣布好消息簽下薛松全球代理，展出系列新作。

季玉年表示，20世紀藝術最多的藏家都在台北，包含趙無極、常玉、Georges Mathieu等，最早的還是台灣藏家，比較可惜的是大家是通過拍賣認識他們作品，比較少去認識近作。開幕當天反映就很好，沒想到台灣藏家的眼睛這麼亮，她都還來不及去介紹繪畫，台灣藏家就自己都分析完了，且力讚畫家的深厚功底。

「有藏家說Art Basel的很多創作都是很誇張的表現，他還是比較喜歡從內在散發出的優雅及安靜，季豐軒挑選的畫家就十分有代表性。」季玉年解釋，如果藝術家的心在創作裡那是看得出來，如果只是為了市場，或是匆匆忙忙的製造，就會少了那一份安靜。



前為白明瓷器，後為謝景蘭繪畫。（圖擷取自畫廊臉書）

在代理的藝術家中謝景蘭最能體現畫廊精神，曾活在丈夫趙無極光芒下，謝景蘭同時為畫家及舞蹈家，將抽象繪畫融入音樂律動及肢體靈動線條，與趙無極離異後才開始發表畫作，2008年蘇富比首次拍賣她的作品，以港幣60萬（約為台幣236萬）成交，2019年已超過600萬港幣，完美擺脫「趙無極太太」的標籤，季玉年曾於2010年台北歷史博物館舉辦謝景蘭大型回顧展，但當時在台灣並沒有人認識這位藝術家，然而此次台北當代卻有別以往，許多民眾更是衝著謝景蘭而來，使她感到很開心也很意外。

謝景蘭的個性讓季玉年深受著迷，她的繪畫完全反映個人當下的狀態，於1948年前往法國學習音樂、舞蹈西方藝術，後來返回宋朝學習文人畫開始產生轉變，學習打坐跟氣功讓整個人沉澱下來，此次季豐軒展品呈現藝術家深信的「天人合一」東方哲學，繪畫上的藍色為她最喜歡的海洋跟天空，而後期她搬離巴黎到法國南部，因住處靠海所以畫作常出現水波流動。

季玉年分析，謝景蘭最厲害的地方在於她完全沒學過繪畫，但結識林風眠、吳大羽等名畫大家，加上在巴黎時，趙無極身邊又都是知名大畫家，耳濡目染之下開啟繪畫之路並發展獨特的風格，「她的線條完全不死板，注入她舞蹈裡跳舞的肢體語言，用色有女性的sensibility、優雅、清靜又很美，不像一名男性的粗造狂妄，是女性藝術家很有自己個性的。」