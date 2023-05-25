台灣「2023蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽」6/1開放報名　游錫堃：「詩比歷史更真實」　應本土化

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」今(25)日在台北立法院舉辦新聞發布會，主辦單位義美文教基金會為今年調整了比賽規則，希望增加挑戰性。立法院長游錫堃受邀出席時表示，他認為，只要漢詩吟唱發展的好，全世界就會看到台灣，游院長並提出二項建議。

台語漢詩總能琅琅上口的立法院長游錫堃周四表示，這是第三年舉辦「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，活動報名愈來愈踴躍。他指出，要去世界其他地方找到漢詩吟唱的舞台，已經是件困難的事了。

他分享一段過去他任公職前的故事，他回憶，在某一場餐敘上，曾和一位中國詩人分享關於台灣漢詩的事，當時那位詩人會寫詩但不知「吟唱漢詩」之事，游錫堃於是當場吟唱了一段給他聽，並告知台灣尚有人在教「漢詩吟唱」，對方當下便提出，希望他能夠組個基金會到中國教學生，又或者由對方帶學生到台灣來上課。游錫堃說，2000年時，台灣的社大開始教學與推廣漢詩吟唱，進而提升了它的普及率。另外，他還分享他是如何透過YouTube自學漢詩吟唱之事。

他認為，只要漢詩吟唱發展的好，全世界就會看到台灣。當然，不只台灣有在教如何吟唱漢詩，日本、韓國也有在授課，但都日本化、韓國化了。漢詩要好聽，取決於其平仄對仗，且跟漢音有關。「我們不討論那一國吟唱的漢詩較好聽，漢詩吟唱受節奏、高低音及音節變化之影響」。

游錫堃認為，台灣的漢詩吟唱非常的珍貴，加上客語、台語都被聯合國教科文組織列為瀕臨滅絕的語言，我們這一代，包括他自己、任職於公部門的人均有責任一同好好保存它；如今能看到行政院積極推動並通過本土語言「國家語言法」，游錫堃感到欣慰並感謝大家齊心協助促成美事。

游錫堃還提出兩點建議，第一、漢詩吟唱賽「應本土化」，他引述亞里斯多德的話並強調「詩比歷史更真實」，因此建議漢詩吟唱不要侷限於唐詩、宋詞，且比例不應超過50%，應有台灣本土詩，如賴和等詩人的作品，並期望從國小逐步增加內容、從小扎根。另外，「不要拘泥於文言」，他認為，無論是文讀音或白話音都應保存台語。

義美文教基金會董事代表高志明，周四也前來記者會現場表達支持。高志明致詞時說明基金會為何會贊助「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，他侃侃而談義美和蔣渭水醫生一家的淵緣，也提及1934年3月30日義美在「大安醫院」原址開設餅店，迄今已90年，也因為有這一段淵源才會持續贊助此活動。

高志明還說，早在1871年，義美就在台北大稻埕創立，但當時是間染布行，所以「義美」和台灣可說有逾百年的緣份，所以有關台灣文化的推動與保存運動的所有活動，義美都願意持續支持。他並期望，未來台灣土地上的文化活動可以被世界看見、看到台灣無限的生命力。

「2023蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」係由立法院、教育部、文化部指導，義美文教基金會主辦，台北市信民協會承辦執行，旨在鼓勵青年學子增進母語的學習及使用機會，以深化本土語言傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術，達到文化多樣性發展及重要技藝向下紮根之目標。

該活動自2021年開辦，獲得全國各地公私立高中職同學、師長熱情迴響。今年邁入第三年，除延續台語、客語雙語並列之外，主辦單位為了激發選手才華，特別調整複賽、決賽賽制，增加比賽趣味及挑戰性，同時新增人文風情類台灣詩作為比賽自選曲目，讓台灣文化之美可吟、可誦、可傳承。

比賽共分初賽、複賽和決賽三個階段。初賽採網路徵件報名，受理期間自6月1日起至7月30日止，從中擇優40名（8月7日揭曉）進入複賽。複賽於8月26日假宜蘭國立傳統藝術中心舉行，優選前20名進入決賽。決賽於9月16日假立法院舉行，並於賽後現場公布名次及頒獎。

今年主辦單位公布的台灣本土詩推薦作品包括游錫堃《詠民主進步黨卅五周年》（2021年），以及謝長廷曾伯袓父 謝尊五的《淡水海浴即事》（1939年）。

主辦單位歡迎本國籍且具我國教育部立案之公私立高中職，或五專一至三年級在校生（含當年度公私立國中三年級升高中職、五專之學生）踴躍報名參賽。冠軍一名可獨得20萬元獎學金，亞軍二名各得10萬元，季軍三位各得5萬元，14名佳作各可獲得1萬元獎學金。比賽詳情請上活動官網查詢，網址：https://kwstcpc.com。



立法院長游錫堃。(照片由義美文教基金會提供)



義美文教基金會董事代表高志明頒發顧問聘書給洪世謀先生。（照片由義美文教基金會提供）