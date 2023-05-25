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輝達激勵AI概念股強勢　台積電助攻台股盤中漲逾百點

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/25 11:39
圖為輝達(NVIDIA) 參加2014年在西班牙舉辦的世界行動通訊大會(美聯社檔案照) 

圖為輝達(NVIDIA) 參加2014年在西班牙舉辦的世界行動通訊大會(美聯社檔案照) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）財報傲人，帶動台股AI概念股強勢表態，台積電衝鋒助大盤早盤再創波段高點，盤中漲逾百點，拚站穩16300點。法人指出，觀察台積電能否突破前波高點，預期台股萬六大關已有支撐。

儘管美債上限協商持續卡關，美股再收黑，不過台股受AI晶片設計大廠輝達財報遠優於市場預期激勵，今天早盤最高來到16323.77點，上漲164.45點，收復5日線約16194點，再創去年6月10日後波段高點，盤中儘管金融走弱，但AI概念股助攻電子股強勢，支撐大盤漲幅超過百點，拚站穩16300點之上。

到10時47分，台股加權指數來到16266.15點，上漲106.83點，漲幅0.66%，盤中成交值放大至新台幣2050.21億元，其中電子股漲1.85%，金融股跌1.16%，觀光下跌近2%，汽車下跌近1.2%。

權王台積電早盤最高來到545元，漲20元，漲幅3.8%，市值增加新台幣5186億元，達14.1兆元，盤中來到540元，漲幅2.8%。

AI題材帶動高價千金股強勢，股王信驊盤中漲逾3%，創意盤中攻上漲停1390元，緯穎盤中大漲逾7%。

中央社引述啟發投顧副總經理容逸燊表示，輝達財報遠優於市場預期、盤後股價大漲25%，帶動台股包括台積電在內的AI概念股走強，觀察台積電能否突破前波高點，預期台股萬六大關有支撐，後續仍需觀察美國債務上限協商結果。
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更新時間 : 2023-05-25 13:46 GMT+08:00

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