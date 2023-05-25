【美國共和黨初選盤點】川普領先迪尚特緊追 多元族群海利、史考特落後　

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國2024年總統大選共和黨來勢洶洶，短短3天內就有兩位政治人宣布角逐黨內提名，分別為南卡羅來納州聯邦參議員史考特以及川普勁敵、美國佛羅里達州州長迪尚特。民調分析指出，目前看來仍是川普與迪尚特雙雄爭霸的局面，但川普領先幅度正在擴大。

共和黨2024年總統大選黨內提名競爭激烈，其中四位較引人注目的分別是去（22）年11月就吹響號角的美國前總統川普（Donald Trump）、今年2月宣布參戰的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、本（５）月23日公布的共和黨內唯一非籍聯邦參議員史考特（Tim Scott）以及24日證實加入角逐行列的迪尚特（Ron DeSantis）。

儘管第一場的共和黨內初選辯論將於8月登場，首次初選以及黨團會議將於2024年初舉行，各家人馬的競選活動已如火如荼的展開。根據最新的昆尼匹克民調（Quinnipiac Poll）顯示，川普在共和黨選民中獲得56%的支持，迪尚特獲得25%，海利获得3%，史考特獲得2%。

民調也指出，在川普與桑德斯的正面對決中，川普在共黨選民以及傾向共和黨的選民中，以61%到32的比例領先，高於3月下旬時的52%至42%。昆尼匹克大學民調分析師馬洛伊（Tim Malloy）表示，目前看來仍是雙雄爭霸的局面，但川普正全速前進，拋下緩慢增長的兢爭者隊伍。

CNN盤點了幾位目前表態參選的共和黨籍政治人物：

前總統川普

力拼回鍋的川普呼聲最高，雖然官司纏身、爭議與醜聞不斷，川普仍舊一馬當先的宣布角逐黨內初選，亟欲擺脫於2020年敗給現任總統拜登（Joe Biden）的陰影，並努力削弱目前頭號競爭對手迪尚特的風頭。

川普涉嫌於2016年總統大選前支付封口費來掩蓋醜聞，更因被控於1990年代性侵前雜誌專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll），遭紐約聯邦民事陪審團判賠500萬美元，未來可能面臨更多指控，包括喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）檢方也正在調查川普及盟友干預2020年大選一案。報導指出這些調查已進行多年，目前尚不清楚這些指控是否會損害川普在共黨黨選民中的支持。

佛州州長迪尚特

勢頭強勁的迪尚特24日宣布參選黨內提名的決定，並在億萬富翁馬斯克（Elon Musk）推特直播訪問中公布此一消息。44歲的迪尚特在2022年以壓倒性姿態連任佛州州長，並運用佛州議會共和黨多數優勢，通過反墮胎的六週禁令、簽署終止教育多樣性、遏制LGBTQ族群權利的「不說同性戀」（Don't Say Gay）法案，其極右翼的立場吸引相應選民也成為被攻擊的硬傷，例如迪士尼（Disney）就在LGBTQ族群認同上與迪尚特不合，取消在佛州建立員工園區的計畫，另外也被批評者認為天生魅力不如川普。

南卡羅來納州前州長海利

海利曾任南卡羅來納州州長，以及川普政府首位美國駐聯合國大使，若獲提名將成為共和黨首位女性、首位印度裔參選人。51歲的海利將年齡作為競選核心，以對抗76歲的川普及80歲的拜登，並主張應進行基於年齡的能力測試，該主張在爭取選民支持上可謂雙刃劍。

南卡羅來納州參議員史考特

現年57歲的史考特是唯一的共和黨籍非裔參議員，他期望能恢復遭到民主黨籍總統拜登威脅的美國生活與政治，報導指出雖然史考特是保守派，但他在警察改革方面有跨黨派工作紀錄。儘管持有非裔獨特觀點，但史考特民調大幅落後領跑的川普，在初選突圍有一定難度。

曾任川普副手，美國前副總統彭斯（Mike Pence）傳出有意在為來數週宣布參選，根據昆尼匹克民調（Quinnipiac Poll）顯示，彭斯獲得的支持率與史考特同為2%。