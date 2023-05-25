Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

花10年研究！台灣中研院：森林砍伐日夜溫差　加劇影響物種競爭

沈聖峰提到，這篇研究與哥倫比亞大學及國立成功大學合作，從2013年到現在才累積足夠的研究證據了解森林開發對生物多樣性的影響，並在今年的這篇研究才找到明確的因果關係，解釋森林砍伐後日溫差影響物種競爭的機制。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/25 11:26
照片來源：行政院農業委員會林務局網站

照片來源：行政院農業委員會林務局網站

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央研究院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰表示，團隊花10年找出森林砍伐影響昆蟲的原因，是全球首次有研究提供實證，說明森林砍伐導致的日溫差加劇，如何影響物種競爭的機制，呼籲應審慎評估高山地區的開發。

台灣科技媒體中心昨(24)邀請沈聖峰與研究第一作者中央研究院生物多樣性研究中心博士詹仕凡，於線上記者會分享，發表於《英國皇家學會報告B系列》期刊的最新研究成果。

沈聖峰提到，他長期看到中橫山區清境農場開發越趨嚴重，而開啟這系列研究。多數人普遍認為開發會影響生物是理所當然，但背後的機制卻很少被仔細研究。這篇研究與哥倫比亞大學及國立成功大學合作，從2013年到現在才累積足夠的研究證據了解森林開發對生物多樣性的影響，並在今年的這篇研究才找到明確的因果關係，解釋森林砍伐後日溫差影響物種競爭的機制。

沈聖峰說明，研究團隊分別選定中橫山區同海拔的森林區域，以及已經砍伐森林的開闊地，包含開發嚴重的中橫霧社支線的清境地區，並監測平均溫度與溫度變化。研究發現開闊地每日最高溫減去最低溫的日溫差，變化比森林區域大，這個現象在越高海拔的山區越為明顯，且日溫差的加劇會影響昆蟲之間資源競爭的結果。

沈聖峰認為，高山農業與森林開發，改變了微氣候且對生物多樣性帶來挑戰。加上研究團隊過往的埋葬蟲研究結果，他指出，森林砍伐對生物多樣性帶來的影響難以估計，即使復育森林，都可能因為森林覆蓋程度的不同，而改變原本不同物種的互動模式。沈聖峰建議，應該要優先保護砍伐後會大幅增加日溫差的森林，並呼籲應審慎評估高山地區的開發。

中央研究院生物多樣性研究中心博士詹仕凡指出，這次的研究對象是森林生態系中常見的埋葬蟲，是夜行性的昆蟲，最適合生存在攝氏16度左右的環境，牠會去除小型脊椎動物的毛髮、掩埋並製作屍球用來育幼，是生態系中重要的分解者，有助於森林生態系土壤底層的養分循環；最大的競爭者是日間活動的麗蠅。

詹仕凡解釋，研究團隊在森林地區與開闊地的監測點，接近中午時放置小型脊椎動物的屍體，觀察埋葬蟲與麗蠅之間的互動，發現在開闊地，白天的高溫有助於麗蠅比埋葬蟲搶先在屍體上面產卵、孵化幼蟲並取食屍體，而使埋葬蟲使用屍體的機率變低。

研究團隊進一步在放置屍體時加設紗網以隔離麗蠅，發現在沒有麗蠅競爭的情況下，日溫差的變化並不影響埋葬蟲埋葬成功的機率，證實日溫差加劇增強麗蠅的競爭能力，而使埋葬蟲在競爭中處於弱勢。
中央研究院
生物多樣性研究中心
森林
復育森林
高山地區開發
砍伐森林

相關新聞

守護台灣山林清淨環境！嘉義林管處與協作業者簽署　水漾森林環境維護公約
守護台灣山林清淨環境！嘉義林管處與協作業者簽署　水漾森林環境維護公約
2023/05/18 15:31
讓人與熊和諧相處！「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片　榮獲美國休士頓電影節金獎
讓人與熊和諧相處！「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片　榮獲美國休士頓電影節金獎
2023/05/10 11:21
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
優惠長達一週！臺灣國家森林遊樂區慶祝國際護師節　自5/12起醫事人員憑證可免票入園
2023/05/03 10:33
台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客搶食•就不驅趕　
台灣獼猴吃櫻花屬正常行為　嘉義林管處: 若未騷擾遊客搶食•就不驅趕　
2023/04/11 17:09
南韓江原道發生森林大火　耗時8小時撲滅　379公頃林地遭燒毀
南韓江原道發生森林大火　耗時8小時撲滅　379公頃林地遭燒毀
2023/04/11 16:52

更新時間 : 2023-05-25 13:46 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】「瑪娃」颱風一度減弱為中颱　吳德榮：仍會增強漸達顛峰•對台灣威脅不可小覷
【更新】「瑪娃」颱風一度減弱為中颱　吳德榮：仍會增強漸達顛峰•對台灣威脅不可小覷
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
台灣疫情升溫 XBB成主流病毒株 5/31起調整戴口罩規定
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
《風之谷》王蟲端上桌？台北「大王具足蟲」拉麵 驚嚇指數破表
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
台灣台大經濟系學生會選舉 候選人政見充斥歧視遭炎上 學長姐撂狠話：絕不錄用
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
台北市「南門市場」新大樓將改建完成　市府：9/23開幕　設置與捷運萬大線連通道
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
嘲笑乘客不會說英文 香港國泰航空3空服員遭開除
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
【更新】台灣女留學生遇襲案 外交部：紐約市警局將聯絡當事人繼續偵查
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣
7-11「思樂冰」回來了！台北某門市擺出機台 預計今夏開賣