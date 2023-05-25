台灣北東電網重要電源！台電：協和「東移方案」兼顧海洋生態　盼獲社會各界支持

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）協和電廠更新改建計畫今(25)日將進行環評第五次初審會議，台電昨日表示，協和更新計畫兼顧友善環境及海洋生態，於2022年提出「東移方案」，填地面積及填方量也大幅減少，原本各界關切可能受影響的潛堤區珊瑚，將可保留下來，並將生態保育概念納入工程設計，實現「穩供電、減空污、護生態、港安全」四贏局面，盼社會予以支持。

台電指出，北東電網範圍涵蓋基隆市、宜蘭縣和雙北的東部區域，協和電廠是不可或缺的重要電源，關係到480萬人的用電需求。台電預估到了2025年，該地區的尖峰負載將超過600萬瓩，隨著其他發電機組陸續停用，到時只剩下和平電廠130萬瓩，供需缺口高達470萬瓩，若再遇到機組大修，缺口將更加嚴重。即便借助其他區域輸電補足，最多也只能提供420萬瓩，而且受到機組運轉和電力輸送等外在因素的影響，其他地區的電力供應也無法保證。因此，協和電廠的更新升級才是根本解方。

台電表示，協和更新計畫興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，避免北東電網過度仰賴外援，並可就近供應電力，減少電力傳輸距離，強化電網韌性，提升基隆市在地供電穩定，滿足民眾及產業的用電需求。

台電指出，協和燃油機組運轉逾40年，協和電廠推動「以氣換油」，從4部舊燃油機組改為2部新燃氣機組，不僅有助於供電穩定，更可改善地方環境空氣品質。更新機組後，可以減少96%的空污排放許可量，在溫室氣體減排上，也可減少碳排52%。不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，都是在地民眾殷切期盼的。

台電表示，去年提出「東移方案」，將預定填地興建儲氣槽的區域東移，填海面積進一步縮小為14.5公頃，且可保留電廠外側潛堤區珊瑚及大海扇區，充分兼顧生態保育。為進一步保育珊瑚生態，達成珊瑚零淨損失為目標努力，協和更新計畫已將生態保育概念納入海堤工程之設計，以人工營造與自然著苗機制並兼方式進行珊瑚生態復育，例如利用生態型消波塊及消波艙等設施，營造生物空間，並進行珊瑚人工復育確保珊瑚生態加速恢復，而自然洄流著苗亦可增加生物多樣性，達到生物多樣性環境之營造。

台電表示，協和更新計畫可借鑑中油高雄永安天然氣接收站的經驗，成為兼顧生態保育的開發計畫，台電有信心落實海洋保護。

針對外界關切協和更新計畫對基隆港的影響，台電表示，協和更新計畫將增加三道防波堤，這將提供更多的操航空間，使進港操作更加安全。且已進行超過600次的操船模擬，由基隆港的引水人進行操作，找出了安全進港的情境和模式。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。水工模型試驗及真時操船報告書都經過第三方驗證。未來施工期間前中後期會對港區內碼頭進行波高監測，並研提可行的精進方案。

台電說明，未來LNG船進入港嘴後，便可迴轉離開基隆港的航道停靠接收站，不用進入基隆港原有港區，後續其他商船便可正常通行作業，該公司將進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，透過有效管理、分流管制，絕不塞港。