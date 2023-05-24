台中某賣場出現綠色發霉雞蛋 原產地泰國 同批已賣出30多盒

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台中市北區一家賣場遭民眾發現架上陳列的雞蛋發霉，賣場人員指出，今（24）日上午巡視場區時，的確發現架上的泰國雞蛋有發霉狀況，台中市食安處獲報前往稽查，架上雖無發霉的盒裝雞蛋，仍開立限期改善通知書，並移請源頭桃園市政府處辦。

有民眾到台中市北區一家大型賣場採購雞蛋時，赫然發現盒裝內的雞蛋出現白色、綠色斑點，也出現大塊霉斑，但外盒上標示的保存期限未過期，著實讓人噁心。

台中市衛生局表示，食安處接獲通知後，立即派員前往稽查，現場貨架上已無發霉的盒裝雞蛋，據查這批發霉雞蛋已經下架200多盒，賣出30多盒，而賣場人員指出24日上午巡視場區時，發現架上雞蛋有發霉狀況，已立即下架至倉庫內的退貨區，等待上游廠商回收。經查該蛋品的上游廠商為桃園市某家農產品有限公司，原產地為泰國。

有關販售蛋品出現肉眼可見的霉斑，食安處指出，涉違反食安法一般食品衛生標準，已開立限期改善通知書，屆時如複查未通過，將依法裁處新台幣3萬到300萬元罰鍰；另外也將移請源頭桃園市政府衛生局進一步釐清處辦。

賣場則表示，蛋品因受溫差影響導致發霉狀況，後續會再加強管理，自5月16日起，若消費者曾買到此批問題蛋品，可以來店退貨。