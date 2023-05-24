台灣媒體採訪WHA遭拒 國際記者聯盟、無國界記者組織籲勿以國籍決定採訪權

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中央社2名記者請領世界衛生大會（WHA）採訪證遭拒，聯合國日內瓦辦事處人員告知原因為中國施壓。國際記者聯盟（IFJ）和無國界記者組織（RSF）分別呼籲聯合國及其附屬機構尊重新聞自由，勿以國籍（護照）決定採訪權。

中央社駐歐記者上週申請今年世界衛生大會採訪許可時獲得批准，但22日上午抵達聯合國日內瓦辦事處領證卻遭拒絕。據聯合國工作人員說法，幾天前收到中國施壓不得放行台灣記者。

RSF於23日的聲明稿中提到，自2017年以來，迫於中國壓力，WHA一直以台灣國家和護照未獲官方承認為由，拒絕向台灣公民和媒體核發記者證。

RSF表示，台灣記者並不總是被禁止進入聯合國活動：從2009年到2016年，中國與台灣彼此關係較和緩之時，2009年，台灣代表團曾獲邀以觀察員的身分參加WHA，當時該機構也欣然核發台灣記者的採訪證；2013年台灣也獲得正式邀請參與聯合國專門機構國際民航組織（ICAO）的會議，並允許台灣媒體報導此次活動。

聲明稿強調，根據記者國籍或媒體登記地址為由拒絕核發記者證，這顯然是一種「歧視」，並且侵犯了公眾的知情權。無論記者的國籍為何，RSF要求聯合國尊重記者者從事工作的權利，向所有記者和媒體開放其採訪權。

另一方面，國際記者聯盟今（24）日也在新聞稿中表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，WHA這一個具有全球重要性的活動，竟拒發採訪證給身分經確認的記者，這對新聞自由構成嚴重威脅。

國際記者聯盟，以及身為國際記者聯盟一員的台灣新聞記者協會（ATJ）在同份新聞稿中表示，台灣新聞記者協會主張，聯合國及其附屬組織須維護其背書的新聞自由價值，同時呼籲WHA勿基於記者國籍而限制其採訪權。