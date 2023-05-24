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墨西哥爆發真菌性腦膜炎至少1死、4入院 美國CDC發出醫療旅遊警示

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/24 18:17
美國德州衛生服務局表示，有5名當地居民前往墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）接受醫療手術後感染真菌性腦膜炎，造成1人死亡、4人入院。（...

美國德州衛生服務局表示，有5名當地居民前往墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）接受醫療手術後感染真菌性腦膜炎，造成1人死亡、4人入院。（...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services，DSHS）日前表示，有5名當地居民前往墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）接受醫療手術後感染真菌性腦膜炎，造成1人死亡、4人入院。

外電引述美國CDC說法，此次真菌性腦膜炎目前感染病原未明，但不具有傳染性，不會經由人與人間傳播擴散。而這些患者年齡介於30多歲至50多歲不等，均是在術後3天至6週左右出現症狀。

根據美國CDC上週針對前往墨西哥進行外科處置的醫療旅遊警示，近期發現從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有疑似真菌性腦膜炎群聚感染情形，這些病人都曾經於當地的診所(包括River Side Surgical Center及Clinica K-3)接受採取硬脊膜外麻醉(epidural anesthesia)方式的美容醫學手術。

美國CDC和DSHS呼籲在今年曾經前往馬塔摩洛斯接受手術的民眾，應注意自身健康狀況，如果出現疑似腦膜炎症狀(如發燒、頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、意識模糊、畏光等)，應儘速前往醫院就醫，並告知醫師相關旅遊史及所接受的醫療處置，以利儘速接受適當的治療。

同時，CDC也建議民眾如果有預定前往馬塔摩洛斯接受美容醫學手術，在致病原因尚未釐清前，應延後或取消手術預約。

由於部分國家的醫療費用昂貴，且平均就醫等待期過長，近來有越來越多觀光客以醫療旅遊名義至墨西哥觀光就醫，包含牙科手術、整容手術、生育醫療等。

因此CDC在旅遊警示中指出，進行任何的醫療行為都有一定的風險，無論在何處接受治療，都可能出現併發症，若民眾曾前往他國就醫，在旅行期間或返國後出現不適症狀，請盡速就醫。
美國CDC
墨西哥
真菌性腦膜炎
馬塔摩洛斯
Matamoros

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