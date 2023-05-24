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2023富邦永續大未來論壇 「面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」

北富銀打造氣候風險三道防線 今年將發布首本TCFD報告書

By 台灣英文新聞
2023/05/24 17:32
台北富邦銀行總經理郭倍廷(右二)和金管會副主委邱淑貞(中)、中研院經濟研究所研究員張靜貞(右一)、臺灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌(...

台北富邦銀行總經理郭倍廷(右二)和金管會副主委邱淑貞(中)、中研院經濟研究所研究員張靜貞(右一)、臺灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌(...

面對氣候變遷所帶來的風險與衝擊，台北富邦銀行總經理郭倍廷在5月23日舉辦的「富邦永續大未來論壇」指出，北富銀呼應全球倡議及國內外規範，建構完善氣候風險管理、推動低碳轉型金融、建立低碳營運模式及發揮氣候影響力等四大面向，作為落實氣候行動及氣候目標的基礎。

為了確實做好氣候風險管理內部控制，郭倍廷表示，北富銀制定氣候相關政策並打造氣候風險三道防線，規範第一線防線的授信或投資業務單位於辦理相關業務時，審慎評估氣候風險，並透過第二道防線的風險管理及法令遵循單位，以及第三道防線的稽核單位，協助辨識、評估並落實氣候風險監控之有效性。

面對氣候變遷，北富銀依循富邦金控訂定三大目標，包括：一、2030年達成科學基礎減碳目標(SBT)中期目標，針對發電專案融資、商用不動產、發電相關貸款、服務/商業建築產業長期貸款之碳排強度減降5~6成；二、承諾於2040年前使用100% 再生能源(RE 100)，達成營運碳排(範疇二)淨零的目標；三、2050年達成淨零碳排目標。

郭倍廷指出，北富銀在2023年的短期目標為綠色貸款成長19%，並完成北富銀首本氣候相關財務揭露(TCFD)報告書。

呼應金管會「綠色金融行動方案3.0」推動各金融業辦理氣候變遷壓力測試，北富銀除了進行財務碳盤查，同時也依循2022年金管會公布的「本國銀行辦理氣候變遷情境分析作業規劃」執行「監理版氣候變遷情境分析」，並揭露特定資產類別的分析結果。為提升分析精準度與全面性，北富銀更進一步細緻化產業與區域資料，以及應用聯合國氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）最新的氣候情境，設計出「進階版氣候變遷情境分析」，更有效地掌握氣候風險對銀行的財務衝擊。

郭倍廷認為，金融業者是串聯金流和資訊流的重要樞紐，面對氣候變遷，北富銀除了盤點自身碳排現況，建構減碳基礎，同時也掌握氣候機會，發展綠色金融商品與服務，積極與客戶議合，提供綠色貸款協助客戶低碳轉型，提供綠色財務顧問服務，提供客戶全方位的金融服務。另外，北富銀也發揮氣候影響力，自2021年起便與外部顧問公司合作，至今為中小企業舉辦25場ESG講座，議題包含TCFD、溫室氣體盤查、永續議題諮詢及輔導，參與人數超過1,300位。北富銀自2022年起亦舉辦「Think ESG大師論壇」，邀請產官學專家分享能源轉型、儲能、碳權交易國際淨零趨勢等議題，迄今已舉辦3場論壇，逾千名企業客戶及員工線上參與。

展望未來，北富銀期許成為永續金融領航者，持續落實風險管理，有效評估氣候風險並強化因應與管理機制；定期揭露溝通，依循TCFD框架，揭露氣候風險管理作為；積極掌握氣候機會，推動永續金融商品與服務，攜手價值鏈朝向綠色轉型，持續在金融服務上創新精進，協助企業夥伴推動能源轉型、降低環境衝擊，與客戶共榮共好，賦予永續金融無限可能。

2023富邦永續大未來論壇 「面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」

台北富邦銀行總經理郭倍廷出席「2023富邦永續大未來論壇」，分享北富銀落實氣候風險管理，今年將主動發布第一本TCFD報告書，並持續推動永續金融商品與服務，協助企業低碳轉型。(照片由富邦金控提供)

更新時間 : 2023-05-24 20:49 GMT+08:00

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