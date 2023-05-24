南韓向美國要求重新檢視「晶片法」　望放寬擴大生產限制至10%

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）一份美國的公開文件顯示，南韓向美國要求重新評估「美國晶片法」中，針對接受美國補助金的半導體業者不得在中國增產超過5%之規定，希望能調整擴大至10%。

根據韓聯社報導，南韓政府於今年3月21就「美國晶片法」提出了正式意見，意見書中寫道，美國不能以「護欄條款」，讓投資美國的企業承受不合理的負擔，也要求美國政府重新討論規定中「具體擴張」（material expansion）和「成熟製程」（legacy）等關鍵用語的定義。

美國晶片法中規定，接受晶片法補助的半導體業者，在中國或其他「有疑慮的外國企業」（foreign entities of concern）的產能擴張幅度不得超過現有的5%，也不得與中國企業進行共同研究，或簽訂技術特許使用契約，若違反規定，則必須繳回補助金。

南韓也向美國政府建議明確定義「有疑慮的外國企業」，因目前的定義太過廣泛及模糊，可包含所有的中國人及中國企業，也可解釋為禁止韓國總公司與中國分公司進行企業內部活動。

據報導，三星電子與SK海力士亦向美國商務部提交了意見書，但公開版本並沒有包含具體內容， 商務部已受理意見，並預計在年底前公布最終確定的版本。