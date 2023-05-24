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台灣期交所聯手期貨商星國引資　共同拓展海外商機

By 台灣英文新聞
2023/05/24 17:26
期交所赴星引資，與新加坡輝立期貨共同辦理說明會，交易部顏榮邦經理介紹我國市場優勢、商品特色與期貨市場近期發展。(照片來源：期交所提供)

期交所赴星引資，與新加坡輝立期貨共同辦理說明會，交易部顏榮邦經理介紹我國市場優勢、商品特色與期貨市場近期發展。(照片來源：期交所提供)

臺灣期貨交易所國際引資腳步從未停歇，自去(2022)年12月啟動海外引資實體活動，即陸續赴新加坡、美國、日本與香港等地參展或拜訪外資機構，今年再由周建隆總經理率隊赴星，攜手期貨商於5月23日至24日進行外資一對一拜訪，同時與新加坡輝立期貨共同辦理投資臺灣市場說明會(Tapping into Liquidity & Future Growth: Uncover Opportunities with TAIFEX)，行銷臺灣期貨市場各項商品與制度、未來發展計畫及相關引資措施等，期進一步提升我國期貨市場外資交易比重。

新加坡為外資重鎮，向為期交所引資重點，為加深加大引資活動，除持續結合國內期貨商，這次亦結合當地輝立期貨，共同開發外資客戶，透過一對一深入交流及說明會，與外資面對面進行互動，同時特別推廣這次新進外資獎勵活動。這次說明會由期交所顏榮邦經理擔任主講人，說明臺灣期貨市場利基、商品特色與商品發展等，另由策略分析師Wong Kon How分析疫情後亞洲市場發展趨勢及臺灣市場交易機會，藉由交易所及投資專家觀點，吸引外資目光，聚焦臺灣市場。

期交所主動瞭解外資交易策略布局與需求，積極具體回應外資建議，優化市場各項制度，持續推出各項商品，並聯手國內、外期貨商進行引資，期為深化外資參與再創佳續。

更新時間 : 2023-05-24 20:49 GMT+08:00

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